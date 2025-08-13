Μπορεί στην ΑΕΚ να γίνουν μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου 4-5 μεταγραφικές κινήσεις ακόμα, αλλά αυτές θα είναι σε συνδυασμό με το ποιος φεύγει: Βρήκε ομάδα ο Mαρσιάλ ή ο Πιερό; Φεύγει και έρχεται επιθετικός. Βρήκε ομάδα ο Μήτογλου; Φεύγει και έρχεται στόπερ. Η μοναδική θέση στην οποία δεδομενα θα γίνει κίνηση χωρίς να επηρεάζεται από το πάρε-δώσε, είναι εκείνη στα χαφ!

Πώς ο Αζεντίν Ουναΐ βρέθηκε ξαφνικά στο προσκήνιο για την Ένωση, οι δύο κορυφαίες ομάδες που παρακολουθούν τον Χρήστο Μουζακίτη και πώς εκτοξεύτηκε η τιμή του και τα σενάρια που προέκυψαν τα τελευταία 24ωρα για τον Μαντί Καμαρά στον ΠΑΟΚ. Διαβάστε στο Sportdog.gr