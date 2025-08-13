Ένας άντρας 41 ετών εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή της παραλίας του Επιταλίου, στην Ηλεία.

Όπως μετέδωσε το ilialive, ο άνδρας εντοπίστηκε ημίγυμνος, από υπάλληλο καταστήματος εστίασης στο σημείο.

Ο εργαζόμενος κάλεσε άμεσα το Λιμεναρχείο Κατακόλου, προσωπικό του οποίου μετέβη στο σημείο και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τη σορό.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.

Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες θανάτου του άνδρα και το πώς βρέθηκε εκεί τα ξημερώματα.