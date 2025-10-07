Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων έχουν ήδη αρχίσει να χαρτογραφούν τις διαθέσεις των πολιτών απέναντι στο ενδεχόμενο ίδρυσης ενός νέου κόμματος με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα μετά την ανακοίνωση αποχώρησής του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Αν και το εγχείρημα βρίσκεται ακόμη σε επίπεδο συζητήσεων, οι ερευνητές της κοινής γνώμης προσπαθούν να αποτυπώσουν τι δυναμική θα μπορούσε να έχει μια τέτοια πολιτική πρωτοβουλία, σε ποια κοινά βρίσκει απήχηση και πώς ενδέχεται να επηρεάσει τον ευρύτερο κομματικό χάρτη.

Όπως σημειώνουν οι δημοσκόποι, τα αποτελέσματα μιας τέτοιας υποθετικής μέτρησης μπορούν να παρουσιάσουν «μεγάλο εύρος επιδόσεων». Το ανώτατο όριο που θα μπορούσε να καταγράψει δημοσκοπικά ένας νέος πολιτικός φορέας υπό τον πρώην πρωθυπουργό δείχνει να αγγίζει ακόμη και το 20%, ωστόσο «είναι λογικό να ξεκινήσει από χαμηλότερα ποσοστά και ανάλογα με τις κινήσεις του να φανεί πώς θα εξελιχθεί στην πορεία» όπως αναφέρει και ο διευθύνων σύμβουλος της Pulse RC, Γιώργο Αράπογλου

Να σημειωθεί ότι στην πρόσφατη δημοσκόπηση της εν λόγω εταιρείας, οι πολίτες κλήθηκαν να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτό το υποθετικό σενάριο. Στην ερώτηση «πώς θα αντιμετωπίζατε το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα;», το 8% απάντησε «θετικά», ένα 12% «με ενδιαφέρον», ενώ 12% δήλωσε «ουδέτερο». Αντίθετα, 27% απάντησε «αδιάφορα», 31% «αρνητικά» και ένα 10% δεν εξέφρασε άποψη.

Παρόλα αυτά, οι αναλυτές υπενθυμίζουν πως τέτοιες μετρήσεις γίνονται ακόμη σε θεωρητικό επίπεδο, χωρίς συγκεκριμένα δεδομένα. Η πραγματική δυναμική του κόμματος Τσίπρα θα φανεί μόνο όταν υπάρξουν σαφείς πληροφορίες για το σχήμα. Ήτοι, ποιοι θα συμμετέχουν, ποιο θα είναι το όνομα, το σύμβολο, οι θέσεις, ακόμη και το χρώμα του κόμματος.

Μέχρι στιγμής, η βασική δεξαμενή ψηφοφόρων για ένα πιθανό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εντοπίζεται ξεκάθαρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Από όσους δηλώνουν ότι σκοπεύουν να τον ψηφίσουν, το 44% αντιμετωπίζει θετικά το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό και ένα ακόμη 32% το βλέπει «με ενδιαφέρον». Ακολουθούν οι ψηφοφόροι της Πλεύσης Ελευθερίας, από τους οποίους το 13% εμφανίζεται θετικό και το 25% δηλώνει ότι παρακολουθεί την ιδέα με ενδιαφέρον. Στο ΚΚΕ, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 10% και 19%, ενώ στο ΠΑΣΟΚ η απήχηση είναι σαφώς χαμηλότερη, με μόλις 5% να δηλώνει θετική στάση και 9% να δείχνει περιέργεια ή αναμονή κατά την μέτρηση της εταιρείας Pulse.

Η κύρια δεξαμενή στην οποία μπορεί να απευθυνθεί ένα νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα είναι ξεκάθαρα η Κεντροαριστερά. Ακολουθεί η Αριστερά και σε μικρότερο βαθμό το Κέντρο. Στην Κεντροδεξιά παρατηρείται ελάχιστη απήχηση – σχεδόν στα όρια του στατιστικού λάθους.

Η εικόνα που διαμορφώνεται, λοιπόν, δείχνει ότι το πιθανό νέο κόμμα θα βασιστεί αρχικά σε ένα κοινό που ήδη γνωρίζει και έχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται για ψηφοφόρους που τον στήριξαν στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και ενδέχεται να το κάνουν ξανά, εφόσον πειστούν ότι πρόκειται για μια νέα πολιτική αρχή με προοπτική. Το μεγάλο ερώτημα, όπως επισημαίνουν πολιτικοί αναλυτές, είναι αν ο πρώην πρωθυπουργός θα κατορθώσει να υπερβεί αυτό το «προσωπικό ακροατήριο» και να προσελκύσει ευρύτερες δυνάμεις. Η απάντηση θα εξαρτηθεί τόσο από το πολιτικό αφήγημα που θα επιλέξει, όσο και από τα πρόσωπα που θα πλαισιώσουν το εγχείρημα — στοιχεία που θα κρίνουν τελικά αν η νέα προσπάθεια θα μείνει μια επιστροφή στο γνώριμο ή αν θα αποτελέσει πράγματι μια νέα αρχή στο πολιτικό σκηνικό.