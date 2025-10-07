Το κλίμα στη Μπόκα Τζούνιορς δεν είναι καλό καθώς ο προπονητής της ομάδας, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο, νοσηλεύεται στο σπίτι του και η κατάστασή του είναι κρίσιμη.

Ο 69χρονος τεχνικός υπέγραψε τον περασμένο Ιούνιο στη Μπόκα αλλά τα πράγματα δεν πάνε καλά και αυτό δεν αφορά το αγωνιστικό κομμάτι αλλά την υγεία του. Ο Ρούσο μάχεται με τον καρκίνο από τον 2017 και η κατάστασή του είναι κρίσιμη, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Αργεντινής.

Για το θέμα τοποθετήθηκε επισήμως η Μπόκα Τζούνιορς με ανακοίνωση, στην οποία τονίζει πως ο προπονητής της νοσηλεύεται στο σπίτι του και λαμβάνει ιατρική φροντίδα και από το επιτελείο του συλλόγου.

Ο Ρούσο νοσηλεύτηκε τρεις φορές τον τελευταίο μήνα λόγω επιπλοκών στην υγεία του, έκατσε για τελευταία φορά στον πάγκο της ομάδας του στις 21 Σεπτεμβρίου και από τότε είναι σε αναρρωτική άδεια, με τους πάντες στη Μπόκα και γενικά το αργεντίνικο ποδόσφαιρο να αγωνιούν για την κατάστασή του.