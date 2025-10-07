Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για το διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα και πληροφορίες δείχνουν περισσότερο ως οικονομικό, παρά προσωπικό το κίνητρο, ειδικά από τη στιγμή που το ένα θύμα διατηρούσε μεγάλη περιουσία και υπήρχαν προστριβές για αυτό τον λόγο.

«Αυτός ο άνθρωπος είχε διαφορές με ένα συγγενή δευτέρου βαθμού, διαφορές περιουσιακές. Αν αυτός που πυροβόλησε δεν είχε προσωπικούς ή οικονομικούς λόγους, μπορεί κάποιος να τον έβαλε. Αυτό το σενάριο δεν μπορεί να υπάρχει;», δήλωσε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής μιλώντας στο Live News είπε για τον δράστη: «Αυτός ο άνθρωπος θέλει να σκοτώσει δύο ανθρώπους. Γιατί το λέω. Σκοτώνει τον πρώτο και κυνηγάει τον δεύτερο. Έχει δει εκεί πέρα και έναν τρίτο που είναι μάρτυρας. Οι δύο που ξέρουν δεν μπορούν να μιλήσουν, είναι νεκροί. Ο τρίτος όμως, είναι αυτόπτης μάρτυρας».

Επίσης, στάθηκε ιδιαίτερα στο όπλο του εγκλήματος. «Το όπλο έχει σημασία. Μια καραμπίνα μπορεί να βρει ο οποιοσδήποτε, ειδικά στο χωριό. Το περίστροφο όμως; Μπορεί να το βρει κάποιος που κινείται στις παρυφές της εγκληματικότητας», είπε και πρόσθεσε: «Αν έριξε έξι σφαίρες, δεν είχε άλλες σφαίρες. Αλλά γιατί να διαλέξει τη συγκεκριμένη στιγμή; Από τη στιγμή που είχε ένα πιστόλι, δεν μπορούσε να διαλέξει μια άλλη στιγμή που δεν θα βρίσκεται κανένας;»

«Το κίνητρο; Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα τα κίνητρα τα βλέπω περισσότερο στο οικονομικό, παρά στο προσωπικό. Δεν είναι ληστεία σίγουρα. Ίσως, να είναι οικονομικό, κάτι βαθύ που έχει να κάνει με περιουσία», κατέληξε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.