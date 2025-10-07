Ντοκιμαντέρ για την ιστορία του Αντελίνο Βιεϊρίνια, με τον τίτλο «The Leader», δηλαδή «ο ηγέτης», ετοιμάζει ο ΠΑΟΚ και η ΠΑΕ δημοσίευσε το σχετικό τρέιλερ.

Η περσινή σεζόν ήταν και η τελευταία του Πορτογάλου καθώς αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια του, αναλαμβάνοντας πόστο στους «ασπρόμαυρους», την ομάδα με την οποία ταυτίστηκε έπειτα από τόσα χρόνια προσφοράς.

Ο Βιεϊρίνια εξελίχθηκε σε αρχηγό, ηγέτη και είδωλο για τον ΠΑΟΚ, με την ΠΑΕ να ετοιμάζει το ντοκιμαντέρ για την πορεία του, στο οποίο θα μιλάνε άνθρωποι που τον έζησαν από κοντά, όπως ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο Φερνάντο Σάντος και φυσικά οι συμπαίκτες του.

Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί αποκλειστικά μέσω του PAOK TV και η ΠΑΕ φρόντισε να ανεβάσει στα social media και στο Youtube το σχετικό τρέιλερ.