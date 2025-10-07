Ο όμιλος Jumbo κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 4% για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2025, σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να παρουσιάζει πολυποίκιλες προκλήσεις, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η κατηγορία των σχολικών ειδών επηρεάζεται δομικά από τη συνεχιζόμενη υπογεννητικότητα, καθώς ο αριθμός των γεννήσεων παραμένει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Η συρρίκνωση του μαθητικού πληθυσμού αποτελεί μακροπρόθεσμη πρόκληση για τις πωλήσεις σχολικών προϊόντων, την οποία ο Όμιλος αντιμετωπίζει με διαφοροποίηση του προϊοντικού μίγματος και ενίσχυση άλλων κατηγοριών που απευθύνονται σε ευρύτερες ηλικιακές ομάδες.

Στη Ρουμανία, η αύξηση του ΦΠΑ από τον Αύγουστο του 2025, απορροφήθηκε ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα και η μοναδική σχέση τιμής-ποιότητας που αναγνωρίζουν οι καταναλωτές.

Στη Βουλγαρία οι πωλήσεις παραμένουν σταθερές, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στις πιθανές πληθωριστικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσει η επικείμενη ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη.

Σε Ελλάδα και Κύπρο οι επιδόσεις των καταστημάτων κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα, στηρίζοντας ουσιαστικά τον ρυθμό ανάπτυξης του Ομίλου, παρά τις προφανείς δημογραφικές αντιξοότητες.

Συνολικά, για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, οι πωλήσεις του Ομίλου εμφανίζονται αυξημένες κατά 7,6%, διατηρώντας τον ρυθμό ανάπτυξης σταθερό, σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου.

Στην Ελλάδα, τον Σεπτέμβριο του 2025, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση κατά 6% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Συνολικά, για το 9μηνο του 2025, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση κατά 9%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Στην Κύπρο, οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο, κατά τον Σεπτέμβριο του 2025, ήταν αυξημένες κατά 5%, σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρο για το 9μηνο του 2025 είναι αυξημένες κατά 8%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Στη Βουλγαρία οι πωλήσεις των καταστημάτων κατά τον Σεπτέμβριο του 2025, παρέμειναν στα περυσινά επίπεδα. Συνολικά οι πωλήσεις του δικτύου στη Βουλγαρία για το 9μηνο του 2025 είναι αυξημένες κατά 3%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Στη Ρουμανικά οι πωλήσεις του δικτύου καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.e-jumbo.ro) παρέμειναν στα περυσινά επίπεδα. Συνολικά, οι πωλήσεις στη Ρουμανία για το 9μηνο του 2025, είναι αυξημένες κατά 6%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.