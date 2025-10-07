Σημαντική ενίσχυση για το Αιγάλεω καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Φέλιξ Νζουανγκό, για τον οποίο η Γιουβέντους είχε πληρώσει το ποσό των 3 εκατ. ευρώ πριν τρία χρόνια.

Ο 22χρονος Γάλλος κεντρικός αμυντικός έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Κρέιγ, στη συνέχεια πήγε στην Αμιέν και από εκεί τον απέκτησε η Γιούβε, δίνοντας 3 εκατ. ευρώ στη γαλλική ομάδα. Ο Νζουανγκό αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής και στην ομάδα Next Gen των «μπιανκονέρι» και στη συνέχεια πήγε στη Μπέερσοτ, από την οποία αποχώρησε ως ελεύθερος τον περασμένο Ιούλιο.

Το Αιγάλεω, επομένως, κατάφερε να φτάσει σε συμφωνία μαζί του και την Τρίτη (7/10) επισημοποίησε την απόκτησή του με την ακόλουθη ανακοίνωση.

«Η ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Félix Victor Anlong Nzouango Bikien.

Ο 22χρονος Γάλλος κεντρικός αμυντικός (γεννημένος στις 7 Ιανουαρίου 2003), ύψους 1.88 μ., προέρχεται από τη Beerschot του Βελγίου, ενώ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με τη Juventus Next Gen και τις ακαδημίες της Juventus.

Στο ξεκίνημα της καριέρας του πέρασε από τις Amiens SC και Creil, ενώ έχει υπάρξει διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας (U16, U17, U19, U20).

Ο Félix είναι ένας ποδοσφαιριστής με εξαιρετικά φυσικά προσόντα, υψηλό ποδοσφαιρικό IQ και εμπειρίες από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Καλωσορίζουμε τον Félix στην οικογένεια του Αιγάλεω και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!».