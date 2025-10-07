Ενώ η κοινή γνώμη ακόμη δεν έχει ξεπεράσει ακόμη το σοκ από τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στην Άρτα, ένα νέο σοβαρό γεγονός έρχεται να προκαλέσει έντονη ανησυχία: στο νοσοκομείο «Αττικόν», γυναίκα 22 ετών έλαβε το λάθος φάρμακο και υπέστη αλλεργική αντίδραση.

Το βράδυ της Κυριακής, λίγο μετά τις 21:00, δύο νοσηλεύτριες χορήγησαν σε αυτήν — ενώ βρισκόταν στο τμήμα βραχείας νοσηλείας — ένα αντιμυκητιασικό φάρμακο που προοριζόταν για άλλη ασθενή του ιδίου θαλάμου. Η 22χρονη παρουσίασε αλλεργική αντίδραση, η οποία διαγνώστηκε γρήγορα από το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό.

«Της λέω “είναι αλλεργικό το παιδί”»

Η μητέρα της νεαρής μίλησε στο Live News, δηλώνοντας ότι η κόρη της αναρρώνει και ότι το θέμα έχει πάρει πλέον «τον δρόμο της δικαιοσύνης»: «Το θέμα έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Είναι καλά το παιδί αυτή τη στιγμή. Έχουμε βάλει δικηγόρο. Η αντιβίωση δόθηκε ενώ εγώ ήμουν εδώ.»

Αναφέρει επίσης ότι όταν αντίκρισε τη νοσηλεύτρια να της χορηγεί αντιβιοτικό είπε: «…μου λέει: ‘η (επώνυμο) δεν είστε;’ λέω: ‘ναι’, ‘άρα’ μου λέει: ‘για εσάς είναι η αντιβίωση’. Και συνεχίζει και την βάζει. Και της λέω: ‘είναι αλλεργική, είναι αλλεργικό το παιδί’.»

Η ασθενής μάλιστα φέρεται να μην έπαιρνε κάποια αντιβίωση τις προηγούμενες τρεις ημέρες, γεγονός που ενισχύει την εκδοχή ότι επρόκειτο για χορήγηση φαρμάκου χωρίς ιατρική ένδειξη.

Άμεση αντίδραση και ανάρρωση

Σύμφωνα με τη μητέρα: «Με το που φεύγει, σηκώνεται το παιδί καθιστό και αρχίζει και της κάνει αλλεργία. Τρέχω κατευθείαν, την φωνάζω και της λέω: ‘έλα βγάλε την, της έκανε αλλεργία’. Δύσπνοια, κοκκινίλα, κοκκίνισε ολόκληρη, βήχα και μετά μελάνιασε. Συνήλθε αμέσως γιατί ήρθαν κατευθείαν οι γιατροί…»

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, επιβεβαίωσε πως: «Ειδοποίησαν τους γιατρούς και η αλλεργική αντίδραση αμέσως αντιμετωπίστηκε και η ασθενής είναι καλά στην υγεία της.»

ΕΔΕ και επίσημη ανακοίνωση του «Αττικόν»

Η διοίκηση του νοσοκομείου παραδέχτηκε ότι το φάρμακο δόθηκε «χωρίς ιατρική ένδειξη» και ότι υπήρξε αρνητική αντίδραση, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα και χωρίς μόνιμες συνέπειες. Ήδη έχει διαταχθεί ΕΔΕ για διερεύνηση των συνθηκών:

«Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και περί ώρας 21:00, χορηγήθηκε, χωρίς ιατρική ένδειξη, σε ασθενή του Νοσοκομείου μας, φαρμακευτική αγωγή και η ασθενής παρουσίασε αλλεργική αντίδραση, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, επιτυχώς και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της. Για το συμβάν αυτό η Διοίκηση έχει διατάξει ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος.»

Ο πατέρας της 22χρονης υπέβαλε μήνυση για σωματική βλάβη από αμέλεια και οι δύο νοσηλεύτριες συνελήφθησαν προσωρινά, ενώ στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερες ύστερα από καταθέσεις.

Στο θάλαμο εκείνο τη νύχτα νοσηλεύονταν συνολικά 15 ασθενείς με δύο νοσηλεύτριες σε βάρδια. Η εσωτερική έρευνα θα ρίξει φως στο αν έγινε μπέρδεμα φακέλων.

Η 22χρονη αναμένεται να λάβει εξιτήριο τις επόμενες ώρες.