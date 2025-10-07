Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου 2025 στο κέντρο της Αθήνας, όταν ένας 52χρονος οδηγός, σε κατάσταση μέθης και χωρίς δίπλωμα οδήγησης, προκάλεσε υλικές ζημιές σε 13 παρκαρισμένα αυτοκίνητα στην οδό Φυλής.

Σύμφωνα με την Τροχαία, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και κινήθηκε ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί διαδοχικά με δεκάδες οχήματα που ήταν σταθμευμένα κατά μήκος του δρόμου.

Μετά το περιστατικό, αστυνομικοί της Τροχαίας προχώρησαν σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε συγκέντρωση αλκοόλ 0,97 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα, όταν το νόμιμο όριο είναι μόλις 0,25 mg/l.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 52χρονος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης. Συνελήφθη επί τόπου, ενώ του επιβλήθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.