Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε νέα έφεση της τουρκικής κρατικής τράπεζας Halkbank, που στόχευε στο να σταματήσει τη νομική διαδικασία εναντίον της για κατηγορίες απάτης, ξέπλυμα χρήματος και συνωμοσίας. Η τράπεζα κατηγορείται ότι βοήθησε το Ιράν να παρακάμψει τις αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις.

Με την απόφασή του, το Ανώτατο Δικαστήριο διατήρησε σε ισχύ την απόφαση κατώτερου δικαστηρίου, που επέτρεψε στην ποινική υπόθεση, η οποία έχει κινηθεί από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση το 2019, να προχωρήσει.

Πρόκειται για μια υπόθεση που όπως αναφέρει το Reuters, έχει επηρεάσει τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας, με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να χαρακτηρίζει την υπόθεση «παράνομη και άσχημη ενέργεια». Η Halkbank, από την πλευρά της, διαψεύδει όλες τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς της Εισαγγελίας του Μανχάταν, η τράπεζα φέρεται να χρησιμοποίησε δίκτυο εταιρειών-βιτρινών και διαμεσολαβητών σε Ιράν, Τουρκία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προκειμένου να βοηθήσει το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις. Η Halkbank κατηγορείται ότι μετέφερε κρυφά κεφάλαια ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετατρέποντας έσοδα από πετρέλαιο σε χρυσό και μετρητά για ιρανικά συμφέροντα, ενώ κατασκεύασε ψεύτικες αποστολές τροφίμων για να δικαιολογήσει τις μεταφορές.

Η τράπεζα υποστήριξε στο Ανώτατο Δικαστήριο ότι, ως κρατική οντότητα της Τουρκίας, θα έπρεπε να έχει ασυλία από νομικές διώξεις σε ξένη δικαιοδοσία. Ωστόσο, το 2023 το Ανώτατο Δικαστήριο είχε ήδη απορρίψει την ερμηνεία της Halkbank που στηριζόταν στον ομοσπονδιακό νόμο για την Αλλοδαπή Κρατική Ασυλία (Foreign Sovereign Immunities Act), παραπέμποντας το θέμα στο Εφετείο της 2ης Περιφέρειας για να εξετάσει αν το κοινό δίκαιο παρέχει τέτοια ασυλία.

Το Εφετείο, με την απόφασή του πέρυσι, απέρριψε το αίτημα της Halkbank, κρίνοντας ότι οι αρχές του κοινού δικαίου δεν καλύπτουν την τράπεζα σε υποθέσεις εμπορικών δραστηριοτήτων μη κρατικού χαρακτήρα. Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την απόφαση και ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο να απορρίψει την έφεση της Halkbank. Σε σχετική ενημέρωση προς το Ανώτατο Δικαστήριο στις 6 Αυγούστου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης τόνισε ότι οι κανόνες του «κοινού δικαίου» δεν παρέχουν ασυλία σε κρατικές εταιρείες ξένων χωρών από ποινικές διώξεις.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Ντόναλτ Τραμπ κατά την οποία ο Ταγίπ Ερντογάν δεν κατάφερε να πάρει τίποτα απο τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως αποκάλυψε ο ανταποκριτής του τουρκικού καναλιού NTV στην Ουάσινγκτον