Ο Χουσεΐν Γκιουνάι, ο ανταποκριτής του τουρκικού καναλιού NTV στην Ουάσινγκτον, απολύθηκε μετά από μία ιδιωτική συνομιλία του έξω από τον Λευκό Οίκο, η οποία καταγράφηκε από ανοιχτή κάμερα άλλου μέσου και έγινε viral. Στη συνομιλία, ο δημοσιογράφος αποκάλυψε με αιχμηρό τρόπο ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν κατάφερε να αποσπάσει τίποτα ουσιαστικό από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνομιλία έφερε στο φως όχι μόνο την αποτυχία της συνάντησης, αλλά και τις έντονες εσωτερικές διαμάχες στην Άγκυρα.

Η συνομιλία που οδήγησε στην απόλυση

Σε ερώτηση συναδέλφου του για την έκβαση των συνομιλιών, ο Χουσεΐν Γκιουνάι απάντησε, χρησιμοποιώντας σκληρές εκφράσεις:

Δημοσιογράφος: «Πώς πήγαν οι συνομιλίες;»

«Πώς πήγαν οι συνομιλίες;» Χουσεΐν Γκιουνάι: «Ωραία… αλλά δεν πήραμε τίποτα. Πήραμε τα α……α μας. Δεν πήραμε τίποτα».

Στη συνέχεια, ο ανταποκριτής εξήγησε ότι παρά τις συζητήσεις για τα CAATSA και τα F-35, οι ΗΠΑ έθεσαν όρους που ήταν αδύνατο να γίνουν αποδεκτοί από την Τουρκία. Ανέφερε μάλιστα ότι ο Τραμπ ζήτησε από τον Ερντογάν να σταματήσει την αγορά φυσικού αερίου από τη Ρωσία και να περιορίσει τις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα, καθώς και να σταματήσει να μεταφέρει χρήματα στην Παλαιστίνη.

Χουσεΐν Γκιουνάι: «Μίλησαν για τα CAATSA, τα F-35, αλλά έθεσαν όρους. Όπως αν εκδιωχθούν οι Παλαιστίνιοι από τα μέρη τους, να τους πάρει η Τουρκία. Επίσης, του είπε να σταματήσεις να αγοράζεις φυσικό αέριο από τη Ρωσία και να μην κάνεις εμπόριο με την Κίνα και να μεταφέρεις χρήματα στην Παλαιστίνη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από αυτά».

Εσωτερική διαμάχη και συζητήσεις για την «επόμενη μέρα»

Ο δημοσιογράφος προχώρησε σε περαιτέρω αποκαλύψεις, τονίζοντας τις έντονες διαφωνίες στο εσωτερικό της τουρκικής ηγεσίας και τις συζητήσεις για την πολιτική περίοδο «μετά τον Ερντογάν».

Σύμφωνα με τον Γκιουνάι, υπάρχει μεγάλη διαμάχη μεταξύ του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, Χακάν Φιντάν, και των συγγενών του Ερντογάν, του γαμπρού του, Μπεράτ Αλμπαϊράκ, και του γιου του, Μπιλάλ. Ο δημοσιογράφος υποστήριξε ότι «εκεί μέσα υπάρχει μεγάλος καβγάς μεταξύ του Φιντάν, του γαμπρού και τους Μπιλάλ».

Μάλιστα, σχολιάζοντας την έκταση των απαιτήσεων του Τραμπ, ανέφερε:

Δημοσιογράφος: «Ε, με αυτά ο Ερντογάν θα πεθάνει!»

«Ε, με αυτά ο Ερντογάν θα πεθάνει!» Χουσεΐν Γκιουνάι: «Μα αυτή την περίοδο μιλούν για την εποχή μετά από αυτόν».

Η δημόσια αυτή αποκάλυψη, που περιλάμβανε και την πληροφορία ότι ο Φιντάν πιέζεται ιδιαίτερα στην Άγκυρα, οδήγησε στην άμεση απόλυση του Χουσεΐν Γκιουνάι από το NTV.