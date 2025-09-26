Κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν δίστασε να εμπλουτίσει το καλωσόρισμα με μια δήλωση που δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί μόνο αστεϊσμός.

Σύμφωνα με τ η γαλλική Le Figaro, ο Ντόναλντ Τραμπ, με ένα χαρακτηριστικό χαμόγελο, στράφηκε προς τον Τούρκο ομόλογό του και είπε:

«Ξέρει περισσότερα από οποιονδήποτε για τις νοθευμένες εκλογές», δείχνοντάς τον.

Η συγκεκριμένη φράση, η οποία δεν είναι σαφές αν εκστομίστηκε ως αστείο ή ως σπόντα, βρήκε τον πρόεδρο Ερντογάν ανέκφραστο. Όπως σημειώνει η εφημερίδα, ο Τούρκος πρόεδρος τον κοίταξε για μερικά δευτερόλεπτα χωρίς να αρθρώσει λέξη, πριν ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχίσει τη συνέντευξη.

Η ατάκα του ήρθε λίγο αφότου είχε αναφερθεί στον Τούρκο πρόεδρο ως «φίλο» που, κατά τον ίδιο, στάθηκε στο πλευρό του κατά την περίοδο «άδικης εξορίας» του – ένας όρος που χρησιμοποιεί για να περιγράψει τη θητεία του Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, την οποία εξακολουθεί να χαρακτηρίζει προϊόν νοθείας. Παρά τις επανειλημμένες αποφάσεις της Δικαιοσύνης που επικύρωσαν το εκλογικό αποτέλεσμα του 2020, ο Τραμπ συνεχίζει να επιμένει ότι η ήττα του ήταν αποτέλεσμα μαζικής απάτης.

Η αναφορά στον Ερντογάν δεν ήταν καθόλου τυχαία, καθώς –όπως σχολιάζει η Le Figaro– η Τουρκία τα τελευταία χρόνια δέχεται διεθνή κριτική για τις διώξεις κατά της αντιπολίτευσης και των μέσων ενημέρωσης. Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης και βασικός αντίπαλος του Ερντογάν, Εκρέμ Ιμάμογλου, συνελήφθη τον περασμένο Μάρτιο και παραμένει υπό κράτηση, με τη δικαιολογία περί «προσβολής θεσμών».

Ο Τούρκος πρόεδρος, μπροστά σε αυτή την ειρωνική αναφορά, επέλεξε να παραμείνει αμέτοχος. Δεν απάντησε, απλώς κοίταξε τον συνομιλητή του για μερικά δευτερόλεπτα, χωρίς να διακόψει τη ροή της συνέντευξης Τύπου.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, συνέχισε αναφερόμενος στην επιθυμία του να δει την Τουρκία να μειώνει τις ενεργειακές της σχέσεις με τη Ρωσία, ενώ έκλεισε τη δήλωσή του με μια ακόμη φράση που δεν πέρασε απαρατήρητη:

«Είναι σκληρός. Είναι τύπος με σταθερές απόψεις. Συνήθως δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι με τόσο αμετακίνητες θέσεις, αλλά αυτόν τον τύπο τον εκτιμώ».

Η συνάντηση αυτή, σύμφωνα με την Le Figaro, επιβεβαιώνει το διαχρονικό ενδιαφέρον του Τραμπ για ισχυρές ηγετικές φυσιογνωμίες και καθεστώτα με συγκεντρωτική εξουσία. Από την αρχή του πολιτικού του βίου, δεν έχει κρύψει τη συμπάθειά του για ηγέτες που λειτουργούν έξω από τα όρια της παραδοσιακής δημοκρατίας – μια τάση που συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία εντός και εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.