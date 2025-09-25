Μια διπλωματική συνάντηση που είχε ως στόχο την ενίσχυση των σχέσεων των ΗΠΑ με την Τουρκία, επισκιάστηκε από ένα σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη, προκάλεσε αίσθηση με τις δηλώσεις του, συνδέοντας την προσωπική του πολιτική εμπειρία με αυτή του Ερντογάν.

Η δήλωση που «πάγωσε» τη συνάντηση

Καθισμένος δίπλα στον Τούρκο ηγέτη, ο Τραμπ απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους και έκανε μια αναφορά-«βόμβα» στην ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του 2020. Περιέγραψε εκείνη την περίοδο ως «εξορία» και άδικη, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό του για εκλογική νοθεία. Στη συνέχεια, έκανε μια άμεση σύνδεση με τον Ερντογάν, λέγοντας:

«Ακόμα και για τέσσερα χρόνια, όταν ήμουν σε «εξορία», άδικα όπως αποδεικνύεται, νοθευμένες εκλογές. Αυτός (ο Ερντογάν) ξέρει για νοθευμένες εκλογές καλύτερα από τον καθένα».

Trump: Rigged election. *points to Erdogan* He knows about rigged elections better than anybody. pic.twitter.com/aEMYYckJYp — Acyn (@Acyn) September 25, 2025

Αντιπολίτευση και ΜΜΕ στην Τουρκία

Η αναφορά του Τραμπ έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για την Τουρκία. Κόμματα της αντιπολίτευσης έχει εδώ και καιρό ισχυριστεί ότι οι εκλογές στη χώρα διεξάγονται σε ένα άνισο περιβάλλον, κατηγορίες που συχνά υποστηρίζονται και από διεθνείς παρατηρητές. Σύμφωνα με την οργάνωση «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα», περίπου το 90% των τουρκικών ΜΜΕ βρίσκεται στα χέρια της κυβέρνησης ή των συμμάχων της, γεγονός που ευνοεί συστηματικά την κάλυψη υπέρ του Ερντογάν.

Ο Τραμπ, με τη δήλωσή του, όχι μόνο επανέφερε τον δικό του αβάσιμο ισχυρισμό για νοθεία, αλλά ταυτόχρονα άφησε μια αιχμή για το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας, προκαλώντας ερωτηματικά για το διπλωματικό πρωτόκολλο της συνάντησης και το πόσο φίλος είναι τελικά με τον Ερντογάν.