Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποδέχθηκε τον Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο περίπου στις 18:30 (ώρα Ελλάδας) και οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία μπροστά στις κάμερες, πριν προχωρήσουν στο Οβάλ Γραφείο για να απαντήσουν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στον Λευκό Οίκο από το 2019.

Μετά το τέλος των ερωτήσεων του Τύπου, οι δύο ηγέτες έχουν κατ’ ιδίαν συνομιλία και, στη συνέχεια, αναμένεται να γευματίσουν μαζί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε λέγοντας ότι είναι «χαρά» του να φιλοξενεί τον Τούρκο ομόλογό του, τον οποίο χαρακτήρισε «φίλο» του, ενώ είπε επανειλημμένα πως είναι «σκληρός».

«Γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τι είναι οι νοθευμένες εκλογές», είπε ο Τραμπ και εξήγησε ότι θα συζητήσουν για το εμπόριο και τα στρατιωτικά αεροσκάφη,ενώ σημείωσε ότι έχουν πολύ καλές σχέσεις εδώ και πολύ καιρό.

«Όταν ήμουν στην εξορία, ήμασταν ακόμα φίλοι», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στα τέσσερα χρόνια μετά την ήττα του στις εκλογές του 2020 από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Ο Τραμπ είπε ότι ο Ερντογάν «έχει δημιουργήσει έναν τρομερό στρατό» και ότι αγοράζουν σημαντική ποσότητα όπλων από τις ΗΠΑ.

Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν για τον πόλεμο στη Γάζα και την Ουκρανία, ενώ θα τεθεί και το θέμα των F-35.

Αν η συνάντηση πάει καλά, οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας θα αρθούν αμέσως, σύμφωνα με τον Τραμπ.

Μιλώντας για τον πόλεμο στη Γάζα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε πως πρέπει να απελευθερωθούν οι όμηροι, ενώ σημείωσε πως μια συμφωνία φαίνεται να είναι κοντά.

Ερώτηση δημοσιογράφου για τα F-35, τι απάντησε ο Τραμπ

Μάλιστα, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε τον Τούρκο ομόλογό του, δημοσιογράφος ρώτησε εάν οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στην Άγκυρα να αγοράσει F-35. «Θα το μάθουμε», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σημειώνεται πως η απόφαση του Ερντογάν να υπογράψει το 2017 συμφωνία για την αγορά και, στη συνέχεια, την ανάπτυξη ρωσικών αντιαεροπορικών πυραύλων S-400, οδήγησε σε αμερικανικές κυρώσεις το 2020, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ μέχρι σήμερα. Η Τουρκία δεν έχει μπορέσει να προμηθευτεί αμερικανικά F-35 από το 2019, όταν αποβλήθηκε από το πρόγραμμα.

Τραμπ: Θα καταλήξουμε σε συμπέρασμα για τα F-35

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν σκοπεύει να «αντιστρέψει» τις αποφάσεις της κυβέρνησης Μπάιντεν να μη πουλήσει πυραύλους Patriot στην Τουρκία, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «θα το συζητήσουμε».

«Νομίζω ότι θα πετύχει να αγοράσει αυτά που θέλει να αγοράσει», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στον Ερντογάν και στα μαχητικά F-35 και F-16.

«Χρειάζεται κάποια πράγματα κι εγώ χρειάζομαι κάποια πράγματα» συνέχισε ο πρόεδρος, «και θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα».

Για το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Τραμπ είπε ότι θα ήθελε ο Ερντογάν να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία, σημειώνοντας ότι ο πόλεμος έχει κοστίσει «ήδη εκατομμύρια ζωές» -το ρωσικό αέριο καλύπτει το 41% των συνολικών εισαγωγών της χώρας.

«Και για ποιο λόγο; Ντροπιαστικό», είπε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι «είναι ντροπή» αυτό που κάνει η Ρωσία και ότι ο Πούτιν «πρέπει να σταματήσει».

Ο Τραμπ τόνισε επίσης ότι ο ίδιος και ο Ερντογάν θα έχουν συζητήσεις και «θα κλείσουν εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες».

Όταν η συζήτηση στράφηκε ξανά στον πόλεμο της Ουκρανίας, καθώς ένας δημοσιογράφος ρώτησε: πώς μπορεί ο Ερντογάν να βοηθήσει ώστε Πούτιν και Ζελένσκι να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο Τραμπ είπε πως ο Τούρκος ηγέτης «χαίρει μεγάλου σεβασμού και από τους δύο» και θα μπορούσε να έχει «μεγάλη επιρροή» αν το ήθελε, αν και προς το παρόν παραμένει «πολύ ουδέτερος».

Ερντογάν: Έτοιμος να συζητήσει τα αμερικανικά μαχητικά

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι είναι «πολύ ευχαριστημένος» που βρίσκεται στον Λευκό Οίκο και χαρούμενος που η επίσκεψή του συμπίπτει με τη 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – στην οποία συμμετείχε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα μαζί με τον Τραμπ.

Μιλώντας στα τουρκικά, ο Ερντογάν είπε ότι ο ίδιος και ο Τραμπ μπορούν «να οδηγήσουν τις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ σε ένα πολύ διαφορετικό επίπεδο».

Πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τα μαχητικά F-35 και F-16 στη διάρκεια αυτής της συνάντησης.