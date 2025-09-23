Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε με δριμύτητα στα Ηνωμένα Έθνη και προειδοποίησε την Ευρώπη ότι απειλείται με αφανισμό, αν δεν υιοθετήσει τη δική του γραμμή απέναντι στη μετανάστευση και αν δεν ευθυγραμμιστεί με την αμφισβήτησή του για την κλιματική αλλαγή

Το 2018, η γεμάτη κομπασμό ομιλία του Αμερικανού προέδρου είχε προκαλέσει γέλια μεταξύ των ξένων αντιπροσώπων που είχαν συγκεντρωθεί για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Αυτή τη φορά, επικράτησε σχεδόν πλήρης σιωπή, όταν ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος καυχήθηκε ότι εγκαινίασε μια «χρυσή εποχή» για την Αμερική, προτού δηλώσει ότι αξίζει ένα βραβείο Νόμπελ γιατί έβαλε τέλος σε «επτά πολέμους», απαριθμώντας έναν ετερόκλητο κατάλογο συγκρούσεων, μερικές από τις οποίες είναι ήδη παλιές.

Οι περισσότεροι δυτικοί ηγέτες έχουν σταματήσει να γελούν από τότε που ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος επέστρεψε στην εξουσία, ο οποίος εξαπέλυσε μια μεγάλη επίθεση προστατευτισμού, αμφισβητώντας τις συμμαχίες των ΗΠΑ και περικόπτοντας τη διεθνή βοήθεια.

«Ποιος είναι ο σκοπός των Ηνωμένων Εθνών;» ρώτησε ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορώντας τον ΟΗΕ ότι δεν τον βοήθησε στις διαμεσολαβητικές του προσπάθειες.

Χάλασε το οτοκιού

«Τα δύο πράγματα που είχα από τα Ηνωμένα Έθνη είναι μια ελαττωματική κυλιόμενη σκάλα και ένας ελαττωματικός τηλεπροβολέας», δήλωσε σκωπτικά.

Ο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος είναι πολύ ευαίσθητος στους περιορισμούς του πρωτοκόλλου, παραπονέθηκε επίσης μέσω του δικτύου του Truth Social για αυτά τα τεχνικά προβλήματα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξαπέλυσε μεγάλη επιχείρηση απέλασης παράτυπων μεταναστών, κατηγόρησε τον ΟΗΕ ότι «χρηματοδοτεί μια επίθεση κατά των δυτικών χωρών και των συνόρων τους», αναφερόμενος στα προγράμματα βοήθειας για τους μετανάστες.

«Ήρθε η ώρα να μπει τέλος στο αποτυχημένο πείραμα των ανοιχτών συνόρων. Οι χώρες σας πάνε κατά διαόλου!» δήλωσε.

Επιτέθηκε επίσης στις ευρωπαϊκές χώρες για τις πολιτικές τους στην ενεργειακή μετάβαση, δηλώνοντας ότι η κλιματική αλλαγή είναι η «μεγαλύτερη απάτη» που έχει δει ποτέ.

«Αν δεν εγκαταλείψετε αυτή την πράσινη απάτη, η χώρα σας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Και είμαι πραγματικά καλός στις προβλέψεις», δήλωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φαινόταν κυρίως αποφασισμένος να κάνει κήρυγμα σε όλο τον κόσμο από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, πέρασε αρκετά γρήγορα στις συγκρούσεις που αιματοκυλούν τον πλανήτη.

Ουκρανία και Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους αποτελεί «ανταμοιβή» για τις «ωμότητες» που διαπράττει η Χαμάς.

Η Γαλλία προστίθεται σε περίπου 150 χώρες που έχουν ήδη προσχωρήσει σε αυτό το ιστορικό κίνημα, το οποίο ωστόσο έχει πρωτίστως συμβολική σημασία.

Ο Τραμπ κατηγόρησε επίσης την Ινδία και την Κίνα ότι είναι «οι πρώτοι οικονομικοί υποστηρικτές» της ρωσικής πολεμικής μηχανής στην Ουκρανία.

Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σήμερα θα εστιάσει στη σύγκρουση αυτή εν μέσω του πλήρους αδιεξόδου των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.

Όσον αφορά τους Ευρωπαίους, «πρέπει να σταματήσουν αμέσως οποιαδήποτε αγορά ρωσικής ενέργειας», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος που επανέλαβε επίσης την απειλή του για σκληρές κυρώσεις κατά της Μόσχας, η οποία δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ έως τώρα.

Στην ομιλία του, πριν από την ομιλία Τραμπ που χαρακτηρίστηκε από αυταρχικούς τόνους, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες προσπάθησε να προωθήσει μια αντίληψη που αντιτίθεται στην παγκόσμια τάξη.

Για τον γενικό γραμματέα, ο κόσμος πρέπει να επιβεβαιώσει τις «επιταγές του διεθνούς δικαίου», «τον κεντρικό ρόλο της πολυμέρειας» και να «ενισχύσει τη δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα». Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν χρησιμοποίησε καμιά από αυτές τις λέξεις, ούτε αναφέρθηκε στην έννοια της δημοκρατίας.

Τραμπ και Λούλα

Στη Νέα Υόρκη είχε συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώ αναμένεται να συναντηθεί και με τον Χαβιέρ Μιλέι, ενώ παράλληα θα έχει συνάντηση με τους ηγέτες αρκετών μουσουλμανικών χωρών (Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ινδονησία, Τουρκία, Πακιστάν, Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ιορδανία).

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας θα αποτελέσει το αντικείμενο συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σήμερα, αλλά το Ισραήλ δεν θα παραστεί, αποδοκιμάζοντας το γεγονός ότι πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της Εβραϊκής Πρωτοχρονιάς.

Πριν από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα πήρε τον λόγο, τονίζοντας ότι η χώρα του έστειλε ένα μήνυμα καταδικάζοντας τον πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου για συνωμοσία με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης, παρά τις αμερικανικές πιέσεις.

«Η Βραζιλία έστειλε ένα μήνυμα σε όλους τους επίδοξους αυταρχικούς ηγέτες και σε όσους τους υποστηρίζουν: η δημοκρατία μας και η κυριαρχία μας δεν είναι διαπραγματεύσιμες».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί την ερχόμενη εβδομάδα με τον Βραζιλιάνο ομόλογό του, τον οποίο είχε κατηγορήσει ότι ηγείται ενός «κυνηγιού μαγισσών» κατά του πρώην ακροδεξιού ηγέτη.