Ρεκόρ έσπασε ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα, καθώς η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ξεπέρασε σε διάρκεια κάθε άλλη ομιλία του Αμερικανού προέδρου στον ΟΗΕ. Όμως, ξεπέρασε και κάθε ομιλία που έχει απεθύνει από το βήμα αυτό οποιοσδήποτε άλλος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Παραδοσιακά, οι ομιλιτές στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχουν στη διάθεσή τους 15 λεπτά για να απευθυνθούν στην αίθουσα. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεπέρασε κατά πολύ αυτό το χρονικό περιθώριο, καθώς η ομιλία του το απόγευμα της Τρίτης, στις 23 Σεπτεμβρίου, διήρκεσε πάνω από 56 λεπτά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για μια σειρά ζητημάτων που αφορούν την Αμερική και τη διεθνή κοινότητα, μεταξύ των οποίων η κλιματική αλλαγή -την οποία χαρακτήρισε «μεγάλη απάτη»-, ο πόλεμος στη Γάζα και την Ουκρανία, τα πυρηνικά όπλα και το μεταναστευτικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στον ΟΗΕ, λέγοντας πως δεν στάθηκε στο πλευρό του όσο εκείνος τερμάτιζε επτά πολέμους σε ισάριθμο αριθμό μηνών, ενώ είπε πως η Ευρώπη πηγαίνει κατά διαόλου εξαιτίας του μεταναστευτικού.

Οι μεγαλύτερες σε διάρκεια ομιλίες στον ΟΗΕ

Μπορεί να ξεπέρασε κάθε άλλον Αμερικανό πρόεδρο σε διάρκεια ομιλίας, όπως σημείωσε και το BBC. όμως δεν πρόκειται για τη μεγαλύτερη ομιλία που έχει απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με το βιβλίο Γκίνες, η μεγαλύτερη σε διάρκεια τοποθέτηση στα Ηνωμένα Έθνη έγινε από τον Ινδό διπλωμάτη V.K. Krishna Menon το 1957. Η ομιλία του στο Συμβούλιο Ασφαλείας κράτησε συνολικά πάνω από 8 ώρες, σε τρεις συνεδριάσεις.

Από τις καταγεγραμμένες ομιλίες στη Γενική Συνέλευση, η πιο μεγάλη ήταν του Φιντέλ Κάστρο στις 26 Σεπτεμβρίου 1960, η οποία διήρκεσε 269 λεπτά (σχεδόν 5 ώρες), όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΟΗΕ.

Άλλες γνωστές μεγάλες ομιλίες:

Σεκου Τουρέ (Γουινέα) – 1960 – 144 λεπτά

Νικίτα Χρουστσόφ (ΕΣΣΔ) – 1960 – 140 λεπτά

Σουκάρνο (Ινδονησία) – 1960 – 121 λεπτά

Πιο πρόσφατα, το 2009, ο Μουαμάρ Καντάφι μίλησε για 96 λεπτά στη Γενική Συνέλευση.

O πρώην Άραβας ηγέτης Γιάσερ Αραφάτ το 1974 μίλησε για μιάμιση ώρα.