«Το ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτει τα ρωσικά αεροσκάφη που μπαίνουν στον εναέριο χώρο του» ανέφερε κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη και στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σε ιδιαίτερο θερμό τόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Ουκρανό πρόεδρο «έναν σπουδαίο άνδρα» που δίνει «μια τρομερή μάχη». «Έχουμε μεγάλο σεβασμό για τη μάχη που δίνει η Ουκρανία, είναι πραγματικά τρομερή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αμέσως μετά έδωσε την ευκαιρία στο Ζελένσκι να μιλήσει για το πώς τα πηγαίνουν οι ουκρανικές δυνάμεις στα πεδία των μαχών. «Θα ήθελες να πεις πώς τα καταφέρνετε στο πεδίο της μάχης;». Όταν μάλιστα ρωτήθηκε σχετικά με το αν το ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτει τα ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριό του χώρο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «Ναι, το πιστεύω». Όταν πάντως ρωτήθηκε αν θα υποστήριζε μια τέτοια εξέλιξη με ρωσικό αεροσκάφος, απάντησε πως «εξαρτάται από τις συνθήκες».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνέχισε την αλλαγή του ύφους του απέναντι στην Ουκρανία και τους μαχητές της λέγοντας πως «είναι πολύ γενναίοι».

«Εννοώ δείτε, μάχονται και αυτός ο πόλεμος μετρά ήδη 3,5 χρόνια» δήλωσε μιλώντας στους δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη. «Ο κόσμος πίστευε ότι η μάχη θα τελειώσει γρήγορα εξαιτίας της στρατιωτικής ισχύος της Ρωσίας όμως οι Ουκρανοί, σας λέω, έχουν καλούς μαχητές».