Πικραμένος ακόμα και 25 χρόνια μετά το συμβάν εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αναφερόμενος στην πρόταση που είχε καταθέσει ως επιχειρηματίας για την ανακαίνιση του κτιρίου του Οργανισμού στις αρχές του 2000.

«Πριν πολλά χρόνια ένας ιδιαίτερα επιτυχημένος επιχειρηματίας του Real Estate γνωστός με το όνομα Ντόναλντ Τραμπ, έκανε πρόταση για την ανακαίνιση του κτιρίου του ΟΗΕ. Θυμάμαι ότι εκείνη την εποχή ζήτησα να το κάνω για 500 εκατομμύρια δολάρια και θα το ανακατασκεύαζα όλο, θα ήταν πολύ όμορφο. Είχα υποσχεθεί ότι θα έχει μαρμάρινα πατώματα, θα έχουν τα καλύτερα υλικά από όλα. Θα είχατε τοίχους από μαόνι, ενώ οι άλλοι θα σας έδιναν από πλαστικό. Όμως αποφάσισαν να πάνε σε άλλη επιλογή που τους κόστισε πολύ περισσότερα εκείνη την εποχή.

Θα έφτιαχνα ένα πολύ καλύτερο προϊόν. Δεν ήξεραν τι έκαναν σε ό,τι αφορά τις κατασκευές και ότι τα σχέδιά τους ήταν τόσο λάθος και τόσο ακριβά. Είχα δίκιο. Ξόδεψαν 2-4 δισ. δολάρια και δεν έχουν καν τα μαρμάρινα πατώματα που τους είχα υποσχεθεί. Κοιτάζοντας το κτίριο και έχοντας κολλήσει στις σκάλες μοιάζει ακόμα να μην έχουν τελειώσει την κατασκευή. Η κατασκευή ήταν τόσο διεφθαρμένη που το Κογκρέσο με κάλεσε να καταθέσω για την σπάταλη χρημάτων που έγινε στο κτίριο. Δεν είχαν ιδέα, τους είπα ότι τελικά κόστισε πάνω από 5 δισ. Πολλά τέτοια συμβαίνουν στον ΟΗΕ».

Πράγματι λίγο νωρίτερα ο Τραμπ φαίνεται πως κόλλησε στις κυλιόμενες σκάλες του κτιρίου, όπως έχει καταγραφεί και σε βίντεο.

Η ανακαίνιση του κτιρίου του ΟΗΕ ξεκίνησε το 2008 και αρχικά εκτιμήθηκε ότι θα κοστίσει 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το PolitiFact. Ο Τραμπ κατέθεσε ενώπιον επιτροπής της Γερουσίας το 2005 ότι το έργο θα κόστιζε ακόμη περισσότερο και ζήτησε να αναλάβει το έργο. Τελικά, το έργο κόστισε περίπου 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια, με τις ΗΠΑ να προσφέρουν 488 εκατομμύρια.

«Δυστυχώς, πολλά πράγματα στα Ηνωμένα Έθνη συμβαίνουν ακριβώς έτσι, αλλά σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθώντας να συνδέσει το σχόλιό του για τη δουλειά που δεν… ανέλαβε η δική του εταιρεία με την υπόλοιπη κριτική που άσκησε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.