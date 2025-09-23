«Δεν θα γίνουμε μειονότητα» ξεκαθάρισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφερόμενος στην Κύπρο μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, λίγη ώρα αφότου από αυτό κατέβηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ακόμα πως «στην Κύπρο υπάρχουν δύο κράτη» ενώ κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος.

Παράλληλα αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά τόνισε πως «θέλουμε να δούμε το Αιγαίο ως βάση ανάπτυξης και ειρήνης» αλλά και πως «είμαστε έτοιμοι για συνεργασία στα ενεργειακά με την Ελλάδα και περιμένουμε ίδια αντιμετώπιση».

Το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του Τούρκου προέδρου αφιερώθηκε πάντως στη Λωρίδα της Γάζας για την οποία μεταξύ άλλων ανέφερε πως «στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ αν ένα παιδί τρυπήσει το χέρι του με τριαντάφυλλο γίνεται χαμός, στη Γάζα όμως ακρωτηριάζονται».

Για να συνεχίσει λέγοντας: «Η γενοκτονία στη Γάζα μεταδίδεται ζωντανά σε Μέσα και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Δεν μπορούμε να μιλάμε για πόλεμο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για δύο πλευρές. Από τη μια υπάρχει στρατός με όλα τα μοντέρνα μέσα στη διαθεσή του και από την άλλη άοπλοι πολίτες. Αυτό που συμβαίνει είναι εκτοπισμός και γενοκτονία. Η Γάζα καταστρέφεται με πρόσχημα τη Χαμάς».