Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να ενέκρινε ορισμένα από τα αιτήματα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ωστόσο 20 Ελληνοαμερικανοί βουλευτές έστειλαν επιστολή διαμαρτυρίας σε Μαρκ Ρούμπιο και Πιτ Χέγκσεθ, ζητώντας η Τουρκία να μην αποκτήσει F-16 και F-35.

Πιο αναλυτικά, βουλευτές όπως οι Κρις Πάππας, Γκας Μπιλιράκης, Ντίνα Τάιτους και Νικόλ Μαλλιωτάκη, κάλεσαν την αμερικανική κυβέρνηση να σεβαστεί τις νομικές δεσμεύσεις, προτού προχωρήσει στην πώληση των μαχητικών αεροσκαφών.

Επίσης, επισήμαναν ότι η πώληση αεροσκαφών F-16 και F-35 στην Τουρκία χωρίς την απαιτούμενη πιστοποίηση από το Κογκρέσο θα ήταν σαφής παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας και θα υπονόμευε την εξουσία του Κογκρέσου.

Ακολουθεί η επιστολή: