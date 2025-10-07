Κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στα βουνά της δυτικής Αμερικής, ο επιστήμονας Φρεντ Ράμσντελ αιφνιδιάστηκε όταν η σύζυγός του άρχισε να φωνάζει. Αρχικά πίστεψε πως είχε δει αρκούδα, όμως η αλήθεια ήταν πολύ πιο ευχάριστη: ο Ράμσντελ είχε μόλις κερδίσει το Νόμπελ Ιατρικής.

Η επιτροπή Νόμπελ δεν κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί του, καθώς το τηλέφωνό του ήταν σε λειτουργία πτήσης ενώ εκείνος έκανε πεζοπορία, αλλά τελικά μπόρεσε να βρει το ζευγάρι, περίπου 12 ώρες μετά την ανακοίνωση.

«Ήταν ακόμα μέσα στην άγρια φύση, και επειδή εκεί υπάρχουν αρκετές αρκούδες, τρόμαξε όταν την άκουσε να φωνάζει», δήλωσε ο Τόμας Πέρλμαν, γενικός γραμματέας της επιτροπής. «Ευτυχώς, ήταν το Νόμπελ. Ήταν πανευτυχής και απολύτως αιφνιδιασμένος».

«Μόλις κέρδισες το Νόμπελ!», του είπε η σύζυγός του μόλις είδε τα μηνύματα

Σύμφωνα με τον Πέρλμαν, ο Ράμσντελ και η σύζυγός του, Λόρα Ο’Νιλ, επέστρεφαν στο ξενοδοχείο τους όταν σταμάτησαν για να φτιάξουν κάτι στο αυτοκίνητο. Εκείνη τη στιγμή, η Ο’Νιλ άνοιξε το κινητό της και είδε δεκάδες συγχαρητήρια μηνύματα.

«Μόλις κέρδισες το βραβείο Νόμπελ!» φώναξε.

«Όχι, αποκλείεται», απάντησε ο επιστήμονας. Αλλά εκείνη είπε: «Έχω 200 μηνύματα που λένε ότι το κέρδισες!»

Μιλώντας αργότερα στους New York Times από ξενοδοχείο στη Μοντάνα, ο Ράμσντελ είπε πως «σίγουρα δεν περίμενα να κερδίσω το Νόμπελ». Το ζευγάρι έκανε ένα ταξίδι τριών εβδομάδων που διέσχισε τις οροσειρές του Άινταχο, του Ουαϊόμινγκ και της Μοντάνα. «Δεν μου πέρασε ποτέ απ’ το μυαλό», είπε.

Ο Ράμσντελ μοιράστηκε το φετινό βραβείο με τη Μέρι Μπράνκοου από το Ινστιτούτο Συστημικής Βιολογίας στο Σιάτλ και τον Σιμόν Σακαγκούτσι από το Πανεπιστήμιο της Οσάκα, για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Το βραβείο αναγνωρίζει μια θεμελιώδη ανακάλυψη για τα Τ-κύτταρα -έναν βασικό «παίκτη» του ανοσοποιητικού. Πρόκειται για είδος λευκών αιμοσφαιρίων που παράγονται στον μυελό των οστών και βοηθούν στον εντοπισμό εισβολέων, αλλά και στην εξουδετέρωση μολυσμένων ή καρκινικών κυττάρων. Συχνά αποκαλούνται «οι φρουροί ασφαλείας» του οργανισμού.

Ήταν εκτός σύνδεσης, όπως συνηθίζει όταν πάει διακοπές, και έχασε την ενημέρωση για το βραβείο Νόμπελ

Όταν ανακοινώθηκε αρχικά το βραβείο, ο Πέρλμαν είχε καταφέρει να επικοινωνήσει μόνο με τον Σακαγκούτσι. «Έχουμε τα τηλέφωνά τους, αλλά μάλλον είναι σε σίγαση», είχε δηλώσει. Η Μπράνκοου εντοπίστηκε αργότερα, αλλά ο Ράμσντελ, 64 ετών, παρέμενε «εκτός δικτύου».

Ο επιστήμονας δεν περίμενε καμία σημαντική τηλεφωνική κλήση εκείνο το πρωί και ήταν εκτός σύνδεσης, όπως συνήθως όταν είναι σε διακοπές.

Εκπρόσωπος του εργαστηρίου του στο Σαν Φρανσίσκο, Sonoma Biotherapeutics, δήλωσε ότι «απολαμβάνει τη ζωή του στο έπακρο» και είναι «εντελώς εκτός δικτύου».

Ο φίλος του και συνιδρυτής του εργαστηρίου, Τζέφρι Μπλούστοουν, είπε πως προσπαθούσε να τον βρει αλλά υπέθεσε ότι «ίσως κάνει πεζοπορία».

Η επικοινωνία με τους νικητές των Νόμπελ παραμένει συχνά δύσκολη. Ο μουσικός Μπομπ Ντίλαν αγνόησε για μέρες το Νόμπελ Λογοτεχνίας του το 2016, ενώ το 2011 η επιτροπή Ιατρικής ανακοίνωσε το βραβείο της για να ανακαλύψει πως ένας από τους νικητές είχε πεθάνει λίγες μέρες νωρίτερα.