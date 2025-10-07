Η επιτροπή των Νόμπελ δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με τον νικητή του φετινού βραβείου Ιατρικής, ο οποίος βρίσκεται σε μια «εκδρομή πεζοπορίας εκτός δικτύου», απολαμβάνοντας τον ελεύθερο χρόνο του. Ο Φρεντ Ράμσντελ μοιράστηκε το φημισμένο βραβείο τη Δευτέρα με τη Μέρι Μπράνκοφ από το Σιάτλ και τον Σίμον Σακαγκούτσι από το Πανεπιστήμιο της Οσάκα στην Ιαπωνία για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Ωστόσο, η ψηφιακή αποτοξίνωση του Ράμσντελ εμπόδισε την επιτροπή να τον ενημερώσει για τη διάκρισή του, γεγονός που προκάλεσε μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη κατάσταση για τη διαδικασία των Νόμπελ.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Τζέφρι Μπλούστοουν, φίλος του Ράμσντελ και συνιδρυτής του εργαστηρίου του, δήλωσε ότι αξίζει πλήρως την αναγνώριση, αλλά και εκείνος δεν κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί του. «Προσπαθώ κι εγώ να επικοινωνήσω μαζί του. Νομίζω ότι μπορεί να βρίσκεται σε πεζοπορία στην απομακρυσμένη περιοχή του Άινταχο», είπε ο Μπλούστοουν στο AFP. Παράλληλα, η επιτροπή του Νόμπελ αντιμετώπισε εμπόδια προσπαθώντας να επικοινωνήσει με την Μπράνκοφ, καθώς και οι δύο ερευνητές βρίσκονται στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, η οποία είναι εννέα ώρες πίσω από τη Στοκχόλμη, αλλά τελικά κατάφεραν να την ενημερώσουν. «Τους ζήτησα, αν έχουν την ευκαιρία, να με καλέσουν ξανά», δήλωσε ο Τόμας Πέρλμαν, γενικός γραμματέας της επιτροπής του Νόμπελ, στη συνέντευξη Τύπου για την ανακοίνωση των νικητών.

Οι τρεις βραβευθέντες τιμήθηκαν για την έρευνά τους που εντόπισε τους «φρουρούς ασφαλείας» του ανοσοποιητικού συστήματος, γνωστούς ως ρυθμιστικά Τ-λεμφοκύτταρα. Το έργο τους αφορά την «περιφερική ανοσολογική ανοχή», η οποία αποτρέπει το ανοσοποιητικό σύστημα από το να βλάψει το σώμα και οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου πεδίου έρευνας, καθώς και στην ανάπτυξη πιθανών ιατρικών θεραπειών που αξιολογούνται τώρα σε κλινικές δοκιμές. Ο Σίμον Σακαγκούτσι, 74 ετών, έκανε την πρώτη βασική ανακάλυψη το 1995, ανακαλύπτοντας μια προηγουμένως άγνωστη κατηγορία κυττάρων του ανοσοποιητικού που προστατεύουν το σώμα από αυτοάνοσα νοσήματα.

Το 2020 η επιτροπή του Νόμπελ είχε αντιμετωπίσει παρόμοιες δυσκολίες στην επικοινωνία με τους νικητές του βραβείου Οικονομικών, όταν ο Μπομπ Ουίλσον απάντησε στο τηλέφωνο στο Στάνφορντ μέσα στη νύχτα και το αποσύνδεσε, αναγκάζοντας την επιτροπή να επικοινωνήσει με τη σύζυγό του. Όταν δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τον επίσης νικητή Πολ Μίλγκρομ, ο Ουίλσον έπρεπε να τον ξυπνήσει προσωπικά, με κάμερα ασφαλείας να καταγράφει τη στιγμή που πληροφορήθηκε το βραβείο, αντιδρώντας με τη φράση: «Ναι, έχω; Ουάου».