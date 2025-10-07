Ο πλουσιότερος κτηματομεσίτης των ΗΠΑ αποκήρυξε τον γιο του, έπειτα από κατηγορίες ότι εξαπάτησε επενδυτές με μια ανύπαρκτη επιχείρηση που παρουσίασε ως «αντρικό καταφύγιο πολυτελείας» για τους υπερπλούσιους, αποσπώντας περισσότερα από 2 εκατ. δολάρια.

Όπως αναφέρει η New York Post, ο 33χρονος Ντέιβιντ Μπρεν υποσχόταν ότι το «The Bunker» θα προσέφερε πρόσβαση σε στόλο υπερπολυτελών αυτοκινήτων (Ferrari, Bugatti και Porsche), αλλά και σε γαστρονομικές εμπειρίες, σπάνια κρασιά και πούρα υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με έγγραφα που έλαβε η Los Angeles Times.

Richest US real estate baron disowns son in savage 12-word statement over alleged ‘ultimate man cave’ scam https://t.co/MmdcfEsNgI pic.twitter.com/UNnUpyxYwy — New York Post (@nypost) October 6, 2025

Μια σειρά από αγωγές κατηγορούν τον Ντέιβιντ Μπρεν ότι επινόησε πλήρως την ιδέα, περιγράφοντάς την ως «το SoHo House για τους λάτρεις των αυτοκινήτων». Οι περισσότεροι επενδυτές ισχυρίζονται ότι έχασαν εξαψήφια ποσά μεταξύ 2020 και 2022. Ένας από αυτούς εγκατέλειψε την Καλιφόρνια από ντροπή, ενώ ένας άλλος, που είχε επενδύσει πάνω από 100.000 δολάρια, βρέθηκε νεκρός στο γκαράζ του, έχοντας αυτοκτονήσει.

Ο πατέρας του, Ντόναλντ Μπρεν, 93 ετών, με περιουσία 19 δισ. δολαρίων και 129 εκατ. τετραγωνικά πόδια ακινήτων κυρίως στη Νότια Καλιφόρνια, δεν στάθηκε στο πλευρό του γιου του. «Δεν έχουμε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με το συγκεκριμένο άτομο», δήλωσε ψυχρά ο εκπρόσωπός του, Πολ Ερνάντεζ, στην New York Post.

Ανάμεσα στους φερόμενους ιδρυτικούς «μέλη» του Bunker βρίσκονταν ο Μάρκ Κιούμπαν του Shark Tank, ο σχεδιαστής και κληρονόμος πετρελαϊκής περιουσίας Όγκαστ Γκέτι, ο ιδρυτής της Oracle Λάρι Έλισον και ο πρωταθλητής ΝΒΑ Κρίσταπς Πορζίνγκις. Το κόστος συμμετοχής διαμορφωνόταν στα 14.500 δολάρια τον μήνα.

Σύμφωνα με αγωγές, όλο το σχέδιο ήταν μια φάρσα που στόχευε να αποσπάσει χρήματα για να χρηματοδοτεί ο Ντέιβιντ Μπρεν τον πολυτελή τρόπο ζωής του. «Το The Bunker δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κλαμπ υπερπολυτελών αυτοκινήτων. Δεν υπάρχουν μέλη. Η επιχείρηση είναι ένα αντικατοπτρισμός», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση έχει και οικογενειακή διάσταση. Το 2003, σε δίκη για διατροφή, η μητέρα του Ντέιβιντ είχε κατηγορήσει τον Ντόναλντ Μπρεν ότι ήταν «απών πατέρας». Αν και είχε καταβάλει περίπου 9 εκατ. δολάρια σε επιδόματα, η αγωγή απορρίφθηκε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Ντέιβιντ Μπρεν εκμεταλλεύτηκε την ταραχώδη σχέση με τον πατέρα του άλλοτε για να προκαλεί οίκτο και άλλοτε για να δημιουργεί την εντύπωση ότι είχε πανίσχυρη στήριξη. Πολλοί επενδυτές τον πίστεψαν. Άλλοι μιλούν για χειριστική συμπεριφορά που οδήγησε ακόμη και σε προσωπικές τραγωδίες.

Η υπόθεση παραμένει στα δικαστήρια, ενώ ο Ντέιβιντ Μπρεν δεν απάντησε σε αιτήματα Τύπου για σχόλιο.