Σχέδιο για την ανακαίνιση του Emirates με τη χωρητικότητα να ανεβαίνει από τους 60.700 θεατές σε περισσότερους από 70.000, έχει η Άρσεναλ, όπως αναφέρει η Telegraph.

Οι «κανονιέρηδες» μπήκαν το 2006 στο Emirates λέγοντας «αντίο» στο Χάιμπουρι και τώρα σχεδιάζουν να το βελτιώσουν και να αυξήσουν τη χωρητικότητά του, ικανοποιώντας έτσι και ένα από τα αιτήματα των οπαδών της καθώς η λίστα αναμονής για τα εισιτήρια διαρκείας ξεπερνάει τα 100.000 άτομα.

Δεν πρόκειται, φυσικά, να… χωρέσουν όλοι στο Emirates μετά τις εργασίες που θα γίνουν, η χωρητικότητα όμως θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς αυτή τη στιγμή είναι το 5ο μεγαλύτερο γήπεδο της Premier League πίσω από αυτά των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γουέστ Χαμ, Τότεναμ και Λίβερπουλ.

«Έχει γίνει λεπτομερής εργασία για μια πιθανή ανακαίνιση του σταδίου του βόρειου Λονδίνου, η οποία θα αυξήσει την τρέχουσα χωρητικότητα της Άρσεναλ, χωρητικότητας 60.700 θεατών, σε πάνω από 70.000.

Αυτό θα αποκαταστήσει τη θέση του συλλόγου ως το μεγαλύτερο γήπεδο στο Λονδίνο, ξεπερνώντας τη Γουέστ Χαμ και την αντίπαλό της, Τότεναμ. Είναι κατανοητό ότι ο σύλλογος έχει επιλογές για να αλλάξει την κλίση των κερκίδων και μπορεί επίσης να προσαρμόσει το σχέδιο καθισμάτων ώστε να χωρέσουν περισσότεροι οπαδοί.

Το εξωτερικό κομμάτι του γηπέδου θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο, καθώς η πλειονότητα των παρεμβάσεων που εξετάζονται θα πραγματοποιηθούν στο εσωτερικό», αναφέρει σχετικά η Telegraph.

Όσο για το πού θα αγωνίζεται η Άρσεναλ όσο θα γίνονται οι εργασίες στο γήπεδό της, όλα δείχνουν πως η προσωρινή έδρα της θα είναι το Γουέμπλεϊ.