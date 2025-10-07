Οι έξι Τούρκοι υπήκοοι, ανάμεσά τους οι γονείς της 14χρονης — η οποία χθες αφέθηκε ελεύθερη υπό τον όρο να μην εγκαταλείψει τη χώρα — και μία οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά (εξι μηνών και πέντε ετών), κρίθηκαν προφυλακιστέοι με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Η κρίση αυτή ακολουθεί την ολοκλήρωση της πολύωρης κύριας ανάκρισης που διεξήχθη σήμερα ενώπιον του ανακριτή της Αλεξανδρούπολης.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι κατηγορούμενοι, όπως υποστήριξαν οι δικηγόροι τους, αρνούνται την κατηγορία της εισαγωγής, κατοχής και μεταφοράς όπλων. Ισχυρίζονται ότι αγνοούσαν το περιεχόμενο των αποσκευών όπου βρέθηκε ο οπλισμός και υποστηρίζουν ότι ήρθαν στην Ελλάδα επειδή στη χώρα τους διώκονταν για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των 11 Τούρκων υπηκόων που σήμερα μεταφέρθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Αλεξανδρούπολης βρίσκονται και ένα βρέφος έξι μηνών, ένα αγόρι πέντε ετών, καθώς και ένα ακόμα άτομο που δεν σχετίζεται με την υπόθεση.

Από τους οκτώ ενήλικες κατηγορούμενους Τούρκους, οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, Τετάρτη, μαζί με τους υπόλοιπους.

Μετά από την ανακοίνωση της απόφασης, δικηγόροι της υπεράσπισης έκαναν τις εξής δηλώσεις:

Πασχαλιά Καραχρήστου: Το κύριο, το κακούργημα, το βασικό έγκλημα είναι η εισαγωγή, κατοχή και μεταφορά όπλων. Και αυτό ήταν και το βασικότερο στο οποίο στηρίχθηκε η δίκη και γι’ αυτό το λόγο ολοκληρώθηκε και η κύρια ανάκριση σήμερα. Από την πλευρά τους ισχυρίστηκαν και ο δικός μου ο πελάτης αλλά και όλοι, ότι δεν γνώριζαν πώς βρέθηκαν αυτά τα όπλα στις δύο βαλίτσες και στους σάκους που υπήρχαν πλησίον τους, ότι κάποιος άλλος ήταν ο ενορχηστρωτής του όλου εγχειρήματος, εκείνος που τους μετέφερε και στην ουσία ισχυρίστηκαν ότι είναι σε πλήρη άγνοια για την υπόθεση.Αυτός που τους μετέφερε ακόμα αναζητείται.

Βασίλης Δεμίρης: Αυτή η υπόθεση χρήζει διερεύνησης. Μπορεί σήμερα να ολοκληρώθηκαν οι απολογίες με την προσωρινή κράτηση των έξι από τους 13 κατηγορουμένους, ωστόσο αναμένεται και το πόρισμα, του γενετικού υλικού που πάρθηκε για να δούμε τελικά αν υπήρχε σχέση των ατόμων αυτών που έχουν συλληφθεί με τα μεταφερόμενα όπλα, που είναι πολύ σημαντική διαδικασία και νομίζω ότι είναι και αυτή που θα ρίξει και φως στο ποιος τελικά και αν έκανε αυτή την αξιόποινη πράξη. Οπότε μέχρι τότε, επειδή μιλάμε για αλλοδαπούς που δεν έχουν γνωστή διαμονή στη χώρα και λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που πράγματι μπορεί να φέρει η κατηγορία τουλάχιστον εν αρχή, ναι, η απόφαση μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη σε αυτή τη φάση.

Βάλια Βασιλακάκη: Εκπροσωπούσα μία από τις συλληφθείσες, η οποία είναι τουρκικής υπηκοότητας και η οποία φυσικά αρνήθηκε την κατηγορία κατηγορηματικά. Δεν έχει καμία σχέση με τα όπλα και την οποιαδήποτε συμμετοχή της στη μεταφορά και κατοχή τους. Βέβαια η απόφαση σήμερα είναι η προφυλάκιση. Η ίδια θα ασκήσει τα ένδικα μέσα που της δίνει ο νόμος, όπως την προσφυγή. Θα προσκομίσει βέβαια και άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς της, ότι η ίδια είναι πολιτική πρόσφυγας. Και η υπόθεση φυσικά είναι ανοιχτή, η ανάκριση συνεχίζεται και στην πορεία και με περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία θα αποδειχθεί η μη ή η συμμετοχή της.

Μαρία Θεοφανούδη: Εκπροσωπώ την μητέρα με τα δύο ανήλικα τέκνα, τα οποία είναι σε πολύ μικρή ηλικία, το ένα είναι βρεφάκι και δυστυχώς προφυλακίστηκαν και η μητέρα με τα τέκνα. Θεωρώ ότι είναι λόγω του ότι η υπόθεση έχει να κάνει με όπλα και ακόμα δεν είναι βέβαιοι οι δικαστές περί τίνος πρόκειται. Φοβούνται μήπως διαφύγουν γιατί δεν έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα. Εγώ προσωπικά ήλπιζα ότι η μητέρα με τα ανήλικα θα μπορούσε να αφεθεί ελεύθερη. Δεν αφέθηκε όμως. Όλοι προφυλακίστηκαν. Είπαν ότι εκεί (στη χώρα τους ) φοβούνται ότι θα φυλακιστούν λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων. Ακριβώς τι συμβαίνει εκεί δεν ξέρουμε, αλλά οι ίδιοι λένε ότι κινδυνεύουν και ότι εδώ ήρθανε για μια καλύτερη ζωή. Το ζητούμενο πάντως σήμερα ήταν τα όπλα. Για τα όπλα δεν προέκυψε κάτι από όλους αυτούς. Όλοι λένε ότι δεν έχουν καμία σχέση με τα όπλα. Δηλαδή μία βάρκα με πρόσφυγες είχε μέσα και όπλα.