Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η είδηση ότι γνωστή drag queen αποσύρθηκε από το φεστιβάλ υπερηφάνειας Phoenix Pride, έπειτα από την άσκηση δίωξης σε βάρος της για σεξουαλική κακοποίηση 13χρονου αγοριού.

Σύμφωνα με έγγραφα του δικαστηρίου που επικαλείται το ABC 11, ο 35χρονος Μάικλ Μπράουντερ, ο οποίος εμφανίζεται με το καλλιτεχνικό όνομα Aubrey Ghalichi, κατηγορείται για δύο κακουργηματικές πράξεις σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκου, ύστερα από πολύμηνη αστυνομική έρευνα που ξεκίνησε τον Ιούνιο.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, ο Μπράουντερ ήταν ένας από τους δύο άνδρες που συναντήθηκαν με τον 13χρονο έφηβο μέσω εφαρμογής γνωριμιών, κανονίζοντας ερωτική συνεύρεση. Οι Αρχές εντόπισαν ενοχοποιητικά μηνύματα στον φορητό υπολογιστή του ανηλίκου, τα οποία οδήγησαν στον Μπράουντερ, τον οποίο οι αστυνομικοί αναγνώρισαν ως «γνωστή φιγούρα της drag σκηνής του Φοίνιξ».

Ο 35χρονος ανακρίθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου, οπότε και φέρεται να παραδέχτηκε τη σεξουαλική επαφή με τον ανήλικο. Ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι το διαμέρισμα του παιδιού ήταν τόσο σκοτεινό, ώστε δεν μπορούσε να καταλάβει την ηλικία του. Όπως είπε στους αστυνομικούς, πίστευε πως επρόκειτο για άτομο 18 ή 19 ετών.

Ο ανήλικος φέρεται επίσης να παραδέχτηκε πως είχε δηλώσει ψευδή ηλικία στην εφαρμογή.

Αποπομπή από το φεστιβάλ υπερηφάνειας

Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, οι διοργανωτές του Phoenix Pride Festival ανακοίνωσαν την απομάκρυνση του Browder από το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του φεστιβάλ, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 18 και 19 Οκτωβρίου. Παράλληλα, δρομολογήθηκε η αφαίρεση του ονόματός του από κάθε προωθητικό υλικό.

«Το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται είναι αποτρόπαιο και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αξίες που πρεσβεύει το Phoenix Pride», ανέφερε ο οργανισμός σε επίσημη ανακοίνωση.

Ωστόσο, προσθέτουν ότι: «Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως το συγκεκριμένο άτομο δεν έχει καταδικαστεί για κάποιο έγκλημα. Η απόφασή μας βασίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας και στην ευθύνη μας να διασφαλίσουμε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για την κοινότητά μας».

Ο Μπράουντερ οδηγήθηκε στη φυλακή με εγγύηση ύψους 10.000 δολαρίων. Αν αφεθεί ελεύθερος, θα υποχρεωθεί να φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι παρακολούθησης, να αποφεύγει την επαφή με ανηλίκους και να μην έχει στην κατοχή του όπλα, ναρκωτικά ή αλκοόλ.