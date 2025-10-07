«Η αναθεώρηση του Μηχανισμού Αναστολής Θεωρήσεων δίνει στην Ευρώπη ένα ισχυρότερο εργαλείο για να προστατευτεί από την εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου και την παράνομη μετανάστευση», τόνισε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντης Μπελέρης, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Μας επιτρέπει», συνέχισε, «να αναστέλλουμε την απαλλαγή θεώρησης για τρίτες χώρες γρηγορότερα όταν αυτές δεν σέβονται τους κανόνες, όταν υπάρχουν κίνδυνοι ασφάλειας ή όταν οι μεταναστευτικές ροές αυξάνονται σημαντικά».

«Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ο Μηχανισμός είναι χρήσιμος, αλλά είναι προφανές πως δεν αρκεί από μόνος του. Πρέπει να συνοδεύεται από αποτελεσματική προστασία των συνόρων και την άμεση επιστροφή όσων δεν δικαιούνται άσυλο. Χωρίς αποτελεσματικές επιστροφές, δεν είναι δυνατή η ουσιαστική διαχείριση του προβλήματος», προσέθεσε.

Ο κ. Μπελέρης, υπογράμμισε, επίσης, ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, σημειώνοντας ότι χρειάζεται ολοκληρωμένο σχέδιο και συνέπεια. «Το μεταναστευτικό δεν είναι απλώς μία ανθρωπιστική πρόκληση, είναι πρωτίστως ζήτημα εθνικής κυριαρχίας, ασφάλειας και κοινωνικής συνοχής», όπως είπε.

«Η Ευρώπη οφείλει να προστατέψει τα εξωτερικά της σύνορα γιατί χωρίς σύνορα δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες της πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα, δεν μπορούν να επωμίζονται μόνες ένα βάρος που αφορά ολόκληρη την ήπειρο. Χρειαζόμαστε μια πολιτική που να διακρίνει ξεκάθαρα ανάμεσα στον πραγματικό πρόσφυγα και τον παράνομο μετανάστη, ώστε να μη γινόμαστε θύματα των λαθροδιακινητών», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ