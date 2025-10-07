Στην Κρήτη αποκαλύφθηκε ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, μετά από καταγγελία μιας 15χρονης κοπέλας που ζήτησε βοήθεια από τον οργανισμό «Χαμόγελο του Παιδιού».

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του οργανισμού, η ανήλικη επικοινώνησε για πρώτη φορά με την Εθνική Γραμμή SOS 1056 στις 5 Οκτωβρίου 2025, εκφράζοντας σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε στο οικογενειακό της περιβάλλον.

Την επόμενη μέρα, 6 Οκτωβρίου, η 15χρονη επικοινώνησε ξανά ζητώντας να ενημερωθούν οι αστυνομικές αρχές. Με τη συνοδεία κοινωνικού λειτουργού του «Χαμόγελου του Παιδιού» μετέβη στο αρμόδιο Τμήμα Ανηλίκων, όπου κατέθεσε λεπτομερώς όσα είχε βιώσει, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία.

Με εντολή της εισαγγελίας, η κοπέλα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής και παρακολουθείται από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και εθελοντές του οργανισμού, που παρέχουν συνεχή υποστήριξη και φροντίδα.

Ο «Χαμόγελο του Παιδιού» υπενθυμίζει ότι η Εθνική Γραμμή SOS 1056 λειτουργεί δωρεάν, όλο το 24ωρο, κάθε μέρα, και καλεί όποιον ανήλικο ή ενήλικο αισθάνεται ότι κινδυνεύει ή χρειάζεται βοήθεια να απευθύνεται χωρίς δισταγμό.