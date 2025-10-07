Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έβαλε… στην πρίζα όλο τον κόσμο προαναγγέλοντας πως την Τρίτη (7/10) θα ανακοινώσει την «απόφαση των αποφάσεων» και τελικά αυτή είναι μια… διαφήμιση για το κονιάκ Hennessy, με το οποίο συνεργάζεται από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Όλοι οι φίλοι των Λος Άντζελες Λέικερς, του ΝΒΑ και γενικά του μπάσκετ περίμεναν πώς και πώς την ανακοίνωση του «βασιλιά» και ήταν διάφορα τα σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει για το ποια θα είναι αυτή.

Οι περισσότεροι πίστευαν πως ο Τζέιμς θα ανακοίνωνε πως η φετινή σεζόν θα είναι η τελευταία της καριέρας του, αλλά τελικά όλο αυτό έγινε για να διαφημιστεί το κονιάκ Hennessy.

Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους χορηγούς του ΝΒΑ και ο ΛεΜπρόν συνεργάζεται με τη συγκεκριμένη μάρκα από τον Σεπτέμβριο του 2024, με το Hennessy να κάνει σχετική ανάρτηση και τους χρήστες των social media να μην κρύβουν τον εκνευρισμό τους καθώς περίμεναν μια… δυνατή ανακοίνωση από τον σταρ των Λέικερς και όχι μια διαφήμιση.