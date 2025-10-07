Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ, Λεμπρόν Τζέιμς έχει στρέψει τα βλέμματα του μπασκετικού πλανήτη προς το πρόσωπο του μετά το teaser βίντεο, για την «απόφαση των αποφάσεων» που έχει πάρει.

Πολλοί εικάζουν ότι ο «Βασιλιάς» ενδέχεται να ανακοινώσει την απόσυρσή του από την ενεργό δράση στο τέλος της τρέχουσας σεζόν, αν και τίποτα δεν είναι βέβαιο.

Επίσης, υπάρχει το ενδεχόμενο να ανακοινώσει κάποια συνεργασία σε επίπεδο μάρκετινγκ; Διόλου απίθανο!

Μάλιστα το δημοσίευμα λέει χαρακτηριστικά: «Φανταστείτε τον James να λέει, “Θα πάω τα ταλέντα μου στην… τάδε εταιρεία”. Τι απογοήτευση. Στην πραγματικότητα, δυστυχώς, αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να είναι αυτό που θα πάρουμε αύριο.Αν αυτή είναι η περίπτωση, τότε μπράβο σε όποιον σκέφτηκε αυτή την ιδέα, γιατί ανάγκασε εκατοντάδες άλλους αθλητικούς συντάκτες και εκατομμύρια οπαδούς να σπάσουμε τα κεφάλια μας για το τι θα μπορούσε να είναι αυτή η ανακοίνωση».

The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025

Η πολυαναμενόμενη ανακοίνωση από τον αστέρα του NBA έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη, 7 Οκτωβρίου, και θα γίνει γνωστή στις 19:00, ώρα Ελλάδας, καθηλώνοντας τους φίλους του αθλήματος σε ολόκληρο τον πλανήτη.