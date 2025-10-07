Ο Στεφάν Λανουά ανέλυσε τις επίμαχες φάσεις της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και εστίασε στο ματς της Κηφισιάς με την ΑΕΚ, λέγοντας πως κακώς δόθηκε το πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων, σωστά δόθηκε αυτό υπέρ των φιλοξενούμενων, ενώ θα έπρεπε να αποβληθεί ο Πιερό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γάλλος αρχιδιαιτητής για όσα έγιναν στον αγώνα που διεξήχθη στο γήπεδο του Περιστερίου.

Για το πέναλτι που κέρδισε η Κηφισιά: «Εδώ ο τερματοφύλακας προσπαθεί να παίξει την μπάλα με το δεξί του χέρι. Δεν έχει ριψοκίνδυνη επαφή με τον αντίπαλό του. Αν υπάρχει επαφή είναι ένα πολύ ελαφρό άγγιγμα. Δεν περιμένουμε πέναλτι εδώ ούτε παρέμβαση του VAR για να αλλάξει την απόφαση του διαιτητή».

Για τη φάση του Πιερό και το μαρκάρισμα στον Ξενόπουλο: «Σε αυτή την περίπτωση ο επιθετικός της ΑΕΚ προσπαθεί να παίξει την μπάλα μετά από σέντρα και με το δεξί πόδι του τεντωμένο έρχεται σε επαφή με τον αντίπαλο τερματοφύλακα;. Τα σημάδια από τις τάπες στο σώμα του τερματοφύλακα δείχνουν πόσο επικίνδυνη ήταν αυτή η κίνηση. Περιμένουμε κόκκινη κάρτα και παρέμβαση του VAR για σοβαρό φάουλ».

Για το πέναλτι που ζήτησε η ΑΕΚ: «Μετά από σέντρα το νο14 της Κηφισιάς ακουμπάει την μπάλα με το αριστερό του χέρι το οποίο δεν είναι σηκωμένο ψηλά. Εδώ θεωρούμε ότι είναι μια αναπάντεχη μπαλιά ανάμεσα σε δύο αμυντικούς σε μικρή απόσταση χωρίς καμία πρόθεση να παίξει την μπάλα με το χέρι. Γίνεται εντελώς τυχαία οπότε δεν περιμένουμε τον καταλογισμό πέναλτι σε αυτό το περιστατικό».

Για την αποβολή του Ρέλβας: «Σε αυτή την περίπτωση ο αμυνόμενος με το νο44 εμποδίζει τον επιτιθέμενο από ξεκάθαρη ευκαιρία να σκοράρει, κρατώντας τον και εν συνεχεία σπρώχνοντάς τον. Ο διαιτητής πήρε την σωστή απόφαση. Κόκκινη κάρτα».

Για το γκολ της Κηφισιάς που ακυρώθηκε για χέρι: «Εδώ ο παίκτης με το νο10 της Κηφισιάς πετυχαίνει τέρμα αγγίζοντας την μπάλα με το δεξί του χέρι, αφού η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι. Ο διαιτητής πήρε την σωστή απόφαση. Το τέρμα έπρεπε να ακυρωθεί».

Για το πέναλτι που κέρδισε η ΑΕΚ: «Σε αυτή την περίπτωση ο αμυντικός με το Νο2 της Κηφισιάς ανατρέπει με το δεξί πόδι τον αντίπαλό του εντός της περιοχής πέναλτι. Ο διαιτητής πήρε την σωστή απόφαση. Πέναλτι».