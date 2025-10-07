Οι νέες δηλώσεις της Άνγκελα Μέρκελ για τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τη Ρωσία προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση των βαλτικών χωρών και της Πολωνίας, οι οποίες θεωρούν ότι η πρώην καγκελάριος στήριξε με τη στάση της τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Μέρκελ μιλώντας στο ουγγρικό αντιπολιτευόμενο μέσο Partizán αναφέρθηκε σε όσα έγιναν στο παρασκήνιο πριν τη ρωσική εισβολή του 2022. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης αρνήθηκαν να επιτρέψουν απευθείας συνομιλίες της ίδιας και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν με τον Πούτιν.

«Τον Ιούνιο του 2021 ένιωσα ότι ο Πούτιν δεν έπαιρνε πλέον στα σοβαρά τη συμφωνία του Μινσκ. Γι’ αυτό ήθελα μια νέα μορφή διαλόγου όπου, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε απευθείας μαζί του», είπε και πρόσθεσε: «Δεν υποστηρίχθηκε από ορισμένους. Ήταν κυρίως οι Βαλτικές χώρες, αλλά και η Πολωνία, καθώς φοβήθηκαν ότι δεν θα υπήρχε κοινή πολιτική έναντι της Ρωσίας. Έπειτα έφυγα από την εξουσία. Και τότε ξεκίνησε η επιθετικότητα του Πούτιν».

Αυτό προκάλεσε την οργή των βαλτικών χωρών και της Πολωνίας που το τελευταίο χρονικό διάστημα υποστηρίζουν ότι ο εναέριος χώρος τους παραβιάζεται από ρωσικά drones, που τεστάρουν τα αντανακλαστικά του ΝΑΤΟ.

Το Politico σημείωσε ότι ο πρώην Λετονός πρωθυπουργός Κρισιάνις Κάρινς σχολίασε ότι «πολλές χώρες δεν είχαν κατανοήσει τη Ρωσία, ανάμεσά τους και η Γερμανία, και η ίδια η καγκελάριος. Της έλεγα σταθερά ότι δεν μπορείς να συνεργαστείς με τον Πούτιν “καλόπιστα”, αλλά πίστευε πως οι Βαλτικές χώρες έκαναν λάθος. Μετά από όλα όσα συνέβησαν στην Ουκρανία, με εκπλήσσει που ακόμη το πιστεύει… Ο Πούτιν ενεργεί όπως ενεργεί και η Δύση έχει μόνο δύο επιλογές: να υποταχθεί ή να αντισταθεί. Είναι απίστευτο ότι η πρώην καγκελάριος θα έλεγε κάτι τέτοιο σήμερα».

Επίσης, ο Εσθονός υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσακνά δήλωσε ότι μόνη υπεύθυνη για τον πόλεμο είναι η Ρωσία. «Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας πηγάζει μόνο από την άρνησή της να δεχθεί τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και από τις ιμπεριαλιστικές της φιλοδοξίες», έγραψε στο Χ.

Οι δηλώσεις της Μέρκελ προκάλεσαν επίσης έντονες αντιδράσεις στην Πολωνία, ιδιαίτερα από βουλευτές της Δεξιάς.

«Η Άνγκελα Μέρκελ, με αυτή τη σκέψη της, απέδειξε ότι είναι ανάμεσα στις πιο επιζήμιες Γερμανίδες πολιτικούς του περασμένου αιώνα», έγραψε στο Χ ο πρώην πρωθυπουργός και νυν αντιπρόεδρος του εθνικιστικού κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), Ματέους Μοραβιέτσκι.

Σύμφωνα με τον Πολωνό ευρωβουλευτή του PiS Βαλντεμάρ Μπούντα, όταν η Μέρκελ «λέει πως ήθελε ξανά να κάνει συμφωνία με τον Πούτιν, αυτό πιθανότατα θα οδηγούσε στη διαίρεση της Ουκρανίας. Δεν καταλαβαίνουν ότι με τις συναλλαγές τους με τον Πούτιν προκάλεσαν τον πόλεμο!»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η πρώην πρέσβης της Πολωνίας στη Μόσχα και νυν υπουργός Περιφερειακής Πολιτικής Καταρζίνα Πεουτσίνσκα-Ναλέντς που προέρχεται από το κεντρώο κόμμα Poland 2050. «Το να υπονοείς ότι ο πόλεμος οφείλεται στο ότι κάποιος δεν κάθισε έγκαιρα στο τραπέζι με τη Ρωσία ή δεν υποκλίθηκε αρκετά στο Κρεμλίνο είναι παράλογο. Θα ήταν ακόμη χειρότερα», σημείωσε.