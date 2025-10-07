Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, μιλώντας στη γενική συνέλευση του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, σχολίασε την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τις διεθνείς προκλήσεις.

«Να βάλουμε νέο εθνικό στόχο την εξέλιξή μας από χώρα κανονική σε χώρα παραγωγική», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα, έχει αρχίσει να βρίσκει το δρόμο της όπως φαίνεται σε μια σειρά κρίσιμων θεμάτων:

Η ανεργία έχει μειωθεί δραστικά και φτάσαμε στο σημείο να έχουμε μεγάλες ελλείψεις σε πολλές ειδικότητες.

Οι μισθοί αυξάνονται. Το 2ο τρίμηνο του 2025, το ωριαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 10,7% ενώ στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 4,5%. Ειδικά στη βιομηχανία, η αύξηση ξεπέρασε το 11,2%.

Η σταθερή ανάπτυξή μας με μεγαλύτερους ρυθμούς από την ΕΕ, το γεγονός ότι κατακτήσαμε την επενδυτική βαθμίδα που επιτρέπει το δανεισμό με ίσα ή και χαμηλότερα επιτόκια από μεγάλες χώρες, η μείωση της φοροδιαφυγής, η μείωση της απόστασης του ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (από το 62% το 2020, στο 70% το 2024) είναι ενδείξεις όχι μόνο προόδου αλλά και σταδιακής σύγκλισης».

Επίσης, πρόσθεσε πως «το 2023, το καθαρό μεταναστευτικό ισοζύγιο ήταν θετικό κατά 15.000 Έλληνες πολίτες. Δηλαδή, αυτοί που επέστρεψαν ήταν περισσότεροι από εκείνους που μετανάστευσαν στο εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τα προηγούμενα 14 χρόνια, το καθαρό μεταναστευτικό ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά 250.000 Έλληνες πολίτες. Η κανονικότητα έχει άμεσα οφέλη όπως αποδεικνύεται μεταξύ άλλων, από τη μείωση φορολογικών συντελεστών για ασθενέστερα και μεσαία εισοδήματα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα».

Όσον αφορά την κατάσταση στο εξωτερικό, ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος τόνισε πως «το διεθνές περιβάλλον δυστυχώς εξελίσσεται χειρότερα από ό,τι το γνωρίζαμε πριν κάποια χρόνια. Επιπρόσθετα, οι προκλήσεις είναι πλέον πιο άμεσες και πιο κοντά μας. Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και στη Γάζα, οι εστίες έντασης στην ευρύτερη περιοχή μας, οι ανακατατάξεις στις ροές εμπορίου και ενέργειας, η αστάθεια στις αλυσίδες εφοδιασμού, όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό αβεβαιότητας και αυξημένου ρίσκου».

«Οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, κινούνται σε περιβάλλον διαρκούς μεταβλητότητας και συχνών αλλαγών των κανόνων του παιχνιδιού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθετούν μια προστατευτική στάση για την οικονομία τους με τους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ. Η Κίνα εντείνει την τεχνολογική και βιομηχανική της ισχύ. Η Ινδία και η Άπω Ανατολή αναδύονται ταχύτατα ενώ αυξάνουν και οι βλέψεις της Ρωσίας στην Ευρώπη. Το ισχυρό εμπόριο, η φθηνή ενέργεια και η ασφάλεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο, οδήγησαν την ανάπτυξη για 35 χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.

«Πλέον, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Στην Ευρώπη, η ανάπτυξη και η παραγωγικότητα υπολείπονται σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας, ενώ η τεχνολογική μας υστέρηση υπονομεύει το μέλλον μας και η ανάγκη για επενδύσεις στην ασφάλεια καθίσταται επιτακτική. Η έλλειψη συντονισμού των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η γραφειοκρατία της υπερ-ρύθμισης, η μη ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, πλήττουν την ανταγωνιστικότητα μας», ανέφερε μεταξύ άλλων.