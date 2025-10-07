Η Δανία θα απαγορεύσει τη χρήση ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης στους ανηλίκους κάτω των 15 ετών, ανακοίνωσε σήμερα η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν.

«Η κυβέρνηση θα προτείνει να απαγορευτούν πολλοί ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά και τους νέους κάτω των 15 ετών» είπε η Φρεντέρικσεν στην ομιλία της για την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής συνόδου.

Στο νομοσχέδιο, που θα παρουσιαστεί σε ημερομηνία η οποία δεν έχει καθοριστεί ακόμη, προβλέπεται ότι οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να εγκρίνουν τη χρήση των δικτύων αυτών από τα παιδιά τους, από την ηλικία των 13 ετών.

«Το κινητό τηλέφωνο και τα κοινωνικά δίκτυα κλέβουν την παιδική ηλικία των παιδιών μας», επέμεινε η πρωθυπουργός, εξηγώντας ότι έξι στα δέκα (60%) αγόρια ηλικίας από 11 έως 19 ετών προτιμούν να μείνουν στο σπίτι τους αντί να βγουν έξω για να διασκεδάσουν με τους φίλους τους στον ελεύθερο χρόνο τους, κάθε εβδομάδα.

Η πρωθυπουργός δεν διευκρίνισε με ποιο τρόπο θα ελέγχεται η τήρηση της απαγόρευσης.

Η Αυστραλία ήταν μια από τις πρώτες χώρες που έθεσαν κανόνες στη χρήση του διαδικτύου από τους νέους: το κοινοβούλιο υιοθέτησε στα τέλη του 2024 έναν νόμο που απαγορεύει την πρόσβαση σε δίκτυα όπως το TikTok, το Facebook, το Instagram και η πλατφόρμα X, σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών.

