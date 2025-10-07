Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Η ετήσια εκδήλωση με φετινό μήνυμα το «Παραγωγικότητα: Εθνικός Στόχος, Συλλογική Ευθύνη» διεξάγεται στην αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης».

Σημειώνεται, ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τίμησε την εκδήλωση με την παρουσία του.

Δείτε την ομιλία του πρωθυπουργού:

«Το επιχειρηματικό περιβάλλον βελτιώνεται»

Μηνύματα εντός και εκτός συνόρων έστειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα του ΣΕΒ. Αναφέρθηκε στους πέντε στόχους που έθεσε όταν ήταν ακόμα στη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης – μεταξύ αυτών όπως είπε:

«Να δώσω τη μάχη για να πειστεί η κοινωνία πως η επιχειρηματικότητα αποτελεί οδό ευημερίας, να αποτελούν προτεραιότητά της κυβέρνησης οι επενδύσεις και οι καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, να προφυλαχθεί ο υγιής ανταγωνισμός αλλά και να δοθεί ξεχωριστό βάρος στη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας. Μπορώ δέκα χρόνια μετά να πω ότι με πυξίδα αυτούς τους στόχους κινούμαι. Όλοι αναγνωρίζουν ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια, αλλά συνδέεται με την ατομική προκοπή.

»Η ανεργία, έπεσε από το 19% στο 8% με περαιτέρω καθοδική τάση. Δημιουργήσαμε πάνω από 500.000 θέσεις εργασίας. Το δημόσιο έγινε πιο ψηφιακό και πιο ευέλικτο. Μειώθηκαν 83 φόροι, οι 20 από αυτούς αφορούν τη βιομηχανία. Έχουν απαλλαγεί από τα κόκκινα δάνεια και μπορούν να προσελκύουν επενδύσεις και από ιδρύματα του εξωτερικού. Το επιχειρηματικό περιβάλλον βελτιώνεται όπως το διαπιστώνουν όλοι. Είναι μία πρόοδος η οποία αντανακλάται και στην ελληνική χρηματαγορά, και αυτό ενώ το δημόσιο χρέος υποχωρεί ραγδαία, τα κρατικά ομόλογα έχουν χαμηλότερα επιτόκια από τη Γερμανία και τη Γαλλία» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Μια Ελλάδα που ήταν παρίας το 2015 σήμερα δανείζεται φθηνότερα ακόμα και από πανίσχυρες οικονομίες. Οι προοπτικές της πατρίδας μας εμπνέουν σιγουριά. Είναι αποτέλεσμα της αξιοπιστίας που η χώρα κατόρθωσε να αποκαταστήσει στα μάτια της διεθνούς κοινότητας αλλά και αποτέλεσμα μίας κοινωνικής ενότητας και πιστεύω τελικά σύμπνοιας της κοινωνίας στα βασικά που διαδέχθηκε τον διχασμό και τις συγκρούσεις. Αποτέλεσμα της πολιτικής σταθερότητας από μια πολιτική που μπορεί να μετατρέπει την ανάπτυξη σε ευημερία».

«Μόνο οι ισχυρές κυβερνήσεις εγγυώνται τη συνέχιση ανάπτυξης της οικονομίας»

Με αφορμή την επανεμφάνιση την Τσίπρα αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η σταθερότητα αποτελεί τη βάση για κάθε περαιτέρω προοπτική και υπενθύμισε τις περιπέτειες από τα ψέματα των απλοϊκών λύσεων, των παροχών χωρίς αντίκρισμα και τις αυταπάτες σε μια οικονομία που ήταν στην εντατική. «Έχουμε εθνικό χρέος να μη το ζήσουμε ποτέ ξανά» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το σχέδιό μας υπηρετεί έναν στόχο: Να καταστεί η Ελλάδα χώρα στην οποία θα θέλει κανείς να ζήσει, να σπουδάσει και να εργαστεί, να επενδύσει και να δημιουργήσει. Μια χώρα στην οποία η νέα γενιά θα ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη. Κάτι που δεν ήταν δεδομένο έως το 2019.

Στέλνοντας μήνυμα προς τους πολίτες τόνισε πως «αυτό, όμως, δεν μπορεί να το διεκδικήσει μόνη της καμία κυβέρνηση. Είτε θα το πετύχουμε μαζί, με οδηγό την αλήθεια, τη συμμετρική ανάπτυξη και τον πατριωτισμό της ευθύνης.

Είτε θα επιστρέψουμε ξανά στη μιζέρια και στον μηδενισμό. Στην εσωστρέφεια, στη μεμψιμοιρία και στην εποχή των βροντερών συνθημάτων και της ήσσονος προσπάθειας. Σε έναν δρόμο, δηλαδή, που τον βαδίσαμε και είδαμε πόσο κοστίζει το αδιέξοδό του».

Τέλος απευθυνόμενος προς τους Έλληνες βιομήχανους σημείωσε: «Το 2016 σας ζήτησα, για πρώτη φορά, να γίνεται συμμέτοχοι σ’ αυτόν τον αγώνα. Πράγματι ανταποκριθήκατε. Οι απαιτήσεις της εποχής, ωστόσο, είναι ακόμη μεγαλύτερες. Σας καλούν να επενδύσετε τα σημαντικά, πλέον, κέρδη σας στον τόπο μας. Να ενσωματώσετε πιο αποφασιστικά τις νέες τεχνολογίες στις δραστηριότητές σας.

Σας καλώ να ανανεώσουμε μαζί την άτυπη συμφωνία μας με στόχο τη συλλογική πρόοδο. Για να βαδίσουμε, χωρίς καθυστερήσεις και πισωγυρίσματα, προς την Ελλάδα του 2030».