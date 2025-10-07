Ο εκτελεστής της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στην περιοχή της Φοινικούντας στη Μεσσηνία διέφυγε από τον τόπο του εγκλήματος με μια μοτοσικλέτα. Η έρευνα των Αρχών τους οδήγησε σε βίντεο από την περιοχή στα οποία διακρίνεται ο δράστης να απομακρύνεται από το σημείο.

Αμέσως μετά τη διπλή δολοφονία μια από τις κάμερες που τον κατέγραψαν το μαύρο σκούτερ που χρησιμοποίησε ο δράστης για να διαφύγει. Λίγο αργότερα, το ίδιο σκούτερ εντοπίζεται από μια δεύτερη κάμερα 33 χιλιόμετρα από το κάμπινγκ.

Μπορεί πλέον οι Αρχές να γνωρίζουν την πορεία που ακολούθησε ο δολοφόνος, ωστόσο το μηχανάκι δεν έχει εντοπιστεί.

Ένα ακόμη στοιχείου που καθιστά το έργο των αστυνομικών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης είναι ότι μπορεί να αναγνώρισαν στον δράστη το νεαρό της ηλικίας του, καθώς τον περιγράφουν οριακά ανήλικο, αλλά δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που να μπορούν να διευκολύνουν τους αστυνομικούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο κάμπινγκ δεν υπάρχει κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να μην έχουν καλύτερη εικόνα τόσο του δράστη, όσο και από τη στιγμή της εν ψυχρώ διπλής δολοφονίας.