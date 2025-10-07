Στα πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στρέφονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Για την ώρα η πιο σημαντική κατάθεση είναι αυτή του ανιψιού του θύματος, η οποία όμως «διαβάζεται» ξανά από τους αστυνομικούς για το ενδεχόμενο να υπάρχει κάποια παράλειψη λόγω της έντασης της στιγμής.

Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι και αυτός βρέθηκε στο στόχαστρο του εκτελεστή, ο οποίος πυροβόλησε μία φορά εναντίον του χωρίς να καταφέρει να τον πετύχει, με τη βολίδα να καρφώνεται σε ένα τροχόσπιτο.

Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας ούτε στη ρεσεψιόν δυσκολεύει το έργο των Αρχών, ενώ εξίσου ανεπαρκές είναι και το βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή.

Αυτό που έχει μέχρι στιγμής πιστοποιηθεί είναι ότι ο εκτελεστής έδρασε μόνος του, χρησιμοποιώντας ένα σκουρόχρωμο σκούτερ το οποίο άφησε αναμμένο, προκειμένου να φύγει γρήγορα μετά τη διπλή δολοφονία.

Επί τάπητος βρίσκονται και οι διαθήκες του 68χρονου, ο οποίος είχε πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια, άφηνε όμως τα πάντα στον γιο του ενός εκ των αδερφών του και στον 61χρονο επιστάτη και πιστό του σύντροφο. Ίσως εκεί να είναι το «κλειδί» που θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην αστυνομική έρευνα.

Σημειώνεται πως η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαίωσε σήμερα τη μη ύπαρξη καμερών, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα ότι ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχει αναλάβει την έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.

«Δεν έχουμε εικόνα του δράστη τη στιγμή της δολοφονίας, πέρα από ένα βασικό πρόσωπο το οποίο φαίνεται ότι είδε και άκουσε τη συζήτηση του ενός θύματος με τον δράστη και στη συνέχεια τον τρόπο με τον οποίο αποχώρησε», δήλωσε στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ η αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε ερώτηση για τυχόν ύπαρξη συνεργού, η κ. Δημογλίδου δήλωσε: «Μέχρι στιγμής πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει στοιχείο που να μας δείχνει ότι υπάρχει συνεργός του δράστη. Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να επιβεβαιώνει ότι κάποιος ανέμενε τον άνθρωπο και στη συνέχεια τον μετέφερε σε άλλο σημείο. Οι πληροφορίες που είχε η αστυνομία δείχνουν ότι μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο έφτασε, ίσως με κάποιο δίκυκλο, και αποχώρησε με αυτό από το σημείο, μόνος του».

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στους δημοσιογράφους της εκπομπής, Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα, είναι δύσκολο για τους αστυνομικούς που διερευνούν την περίεργη αυτή υπόθεση να βρουν βιντεοληπτικό υλικό και από την ευρύτερη περιοχή.

Μιλώντας για τον αυτόπτη μάρτυρα, η κ. Δημογλίδου ανέφερε ότι έχει δει τη στιγμή της δολοφονίας. «Προσπάθησε και ο ίδιος να φύγει από το σημείο, για να μην τον τραυματίσει θανάσιμα και τον ίδιο ο δράστης», είπε σημειώνοντας ότι υπάρχουν κάποιες αναφορές από άτομα εκτός του κάμπινγκ, που είδαν κάποιες κινήσεις, χωρίς ακόμη να έχουν επιβεβαιωθεί, όπως και ορισμένοι που κατάφεραν να δουν την αποχώρηση του δράστη από το κάμπινγκ.

Αναφορικά με το όπλο του φονικού, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. δήλωσε ότι πιθανότατα ο δράστης χρησιμοποίησε περίστροφο, καθώς δεν βρέθηκαν κάλυκες στο σημείο.

«Έχουμε μόνο έξι πυροβολισμούς», σημείωσε επισημαίνοντας ότι αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα δείξει με ποιον τρόπο έχουν καταλήξει τα θύματα.

Ερωτηθείσα για τον διάλογο μεταξύ του δράστη και του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τόνισε ότι η συνομιλία, σύμφωνα με τους αστυνομικούς που ασχολούνται με την υπόθεση, είναι ότι έγινε για να τραβήξει ο δολοφόνος την προσοχή του θύματος και να καταφέρει να οπλίσει ο ίδιος το χέρι του, πριν τραυματίσει θανάσιμα τα θύματα.