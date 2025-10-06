Κλιμάκιο του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών αλλά και των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων βρίσκεται στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας, προκειμένου να συμμετάσχουν στις έρευνες για το διπλό φονικό που σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Κυριακής σε παραθαλάσσιο κάμπινγκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βασικό σενάριο πάνω στο οποίο εργάζονται οι αστυνομικοί της Ασφάλειας είναι αυτό των προσωπικών διαφορών, ενώ το ενδεχόμενο ο δράστης να είχε σκοπό τη ληστεία έχει αποκλειστεί. Μάλιστα, άτομα που εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν στο κάμπινγκ κατέθεσαν στις Αρχές ότι ο δράστης ήταν νεαρής ηλικίας, είχε ακάλυπτο πρόσωπο και συνομίλησε για λίγο με τον 68χρονο ιδιοκτήτη πριν πυροβολήσει τουλάχιστον δύο φορές προς το μέρος του και τον σκοτώσει. Αμέσως μετά έστρεψε το όπλο στον 61χρονο επιστάτη και σύντροφο του 68χρονου, πυροβολώντας και αυτόν.

Στο σημείο υπάρχουν ελάχιστες έως και καθόλου κάμερες ασφαλείας, κάτι που δυσχεραίνει το έργο της ΕΛ.ΑΣ., ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο δράστης διέφυγε από το σημείο της διπλής εκτέλεσης με μοτοσικλέτα. Στις 7 Σεπτεμβρίου ο 68χρονος είχε καταγγείλει απόπειρα δολοφονίας με αεροβόλο και τραυματισμό του στον κρόταφο, χωρίς όμως να προκύψει κάτι από τις τότε έρευνες.

Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ ήταν άτομο με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές και φαινόταν να ζει μία ήρεμη ζωή. Όσο πάντως ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, άγνωστα θα παραμένουν και τα κίνητρα που όπλισαν το χέρι του. Τέλος, με μικρές πιθανότητες βέβαια, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο 61χρονος να ήταν «παράπλευρη απώλεια».

«Μια πολύ σοβαρή υπόθεση και πολύ περίεργη»

«Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση και πολύ περίεργη, επειδή δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το εάν είχε απασχολήσει κάποιος στο παρελθόν αυτούς τους δύο ανθρώπους. Όντως υπήρχε κάποια επίθεση πριν από περίπου έναν μήνα κατά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με αεροβόλο όπλο. Είχε τραυματιστεί ελαφρά χωρίς να υπάρχει αναφορά στην αστυνομία ότι απειλούνταν είτε άμεσα είτε έμμεσα αυτός ή ο συνεργάτης του», τόνισε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Εδώ έχουμε αναφορές από αυτόπτες μάρτυρες που μιλούν για ένα τουλάχιστον άτομο, νεαρής ηλικίας, αρκετά νεαρής ηλικίας. Είναι πιθανό να είναι ανήλικος.

Οι αυτόπτες μάρτυρες μετέφεραν στην αστυνομία πως είδαν ένα άτομο να τραυματίζει θανάσιμα τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια να ακολουθεί τον επιστάτη και να τον πυροβολεί. Δεν γνωρίζουμε με ποιον τρόπο έφτασε και διέφυγε από το σημείο. Είναι μια περιοχή που δεν μπορούν να βρουν οι αστυνομικοί εύκολα βιντεοληπτικό υλικό», είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. και τόνισε:

«Υπήρχε αρκετός κόσμος και υπάρχουν και μάρτυρες που άκουσαν και τη συζήτηση θύτη και θύματος. Έγινε μια πολύ μικρή συζήτηση. Ο δράστης ζήτησε χώρο να μείνει στο κάμπινγκ, ο ιδιοκτήτης του ανέφερε πως δεν υπάρχει διαθεσιμότητα και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί η αιτία για το έγκλημα και ερευνάται εάν είχε συμβεί κάτι στο παρελθόν με τον δράστη και τα θύματα».

«Οι αστυνομικοί αναζητούν προς το παρόν πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες», κατέληξε.

Το χρονικό του διπλού φονικού

Το διπλό φονικό σημειώθηκε γύρω στις 20:30 το βράδυ της Κυριακής, με θύματα τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ της περιοχής και τον φίλο του, επιστάτη στο κάμπινγκ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη, 68 ετών, που εκείνη την ώρα βρισκόταν εκεί, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Το έγκλημα έγινε μπροστά στον επιστάτη, που επιχείρησε να διαφύγει, με τον δράστη να πυροβολεί και αυτόν και να τον σκοτώνει και αμέσως μετά να εγκαταλείπει το σημείο.

Από περίοικους ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που βρέθηκε μπροστά στο σοκαριστικό συμβάν, με τους δύο άνδρες νεκρούς και αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν.