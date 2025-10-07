Ύστερα από 12 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην καρδιά της Αθήνας, το βιβλιοπωλείο «Επί Λέξει», επί της οδού Ακαδημίας, ανακοίνωσε το οριστικό του κλείσιμο.

Στη συγκινητική ανακοίνωση αποχαιρετισμού που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, οι υπεύθυνοι του χώρου εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους προς όλους όσοι στήριξαν το βιβλιοπωλείο όλα αυτά τα χρόνια, τιμώντας το με την εμπιστοσύνη και την αγάπη τους.

Η ανακοίνωση του τέλους:

«Αγαπητοί και αγαπημένοι φίλοι του Επί Λέξει. Ήρθε η ώρα του αποχαιρετισμού. Δεν υπάρχουν λόγια, και το ευχαριστώ είναι λίγο, για να εκφράσουν τα συναισθήματά μας. Για την απέραντη αγάπη, για την κατανόηση, για την εμπιστοσύνη.

Σας ευχαριστούμε λοιπόν όλους, τους αναγνώστες, τους συγγραφείς, τους εκδότες. Πιστεύουμε ότι, στην υπόθεση του βιβλίου, το Επί Λέξει ένα λιθαράκι το έβαλε. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε την κυρία Ελένη Μιχαήλου, τη ζωγράφο μας, που οι επιλογές της, των καλλιτεχνών και των έργων τους κόσμησαν τον Μαύρο Τοίχο του βιβλιοπωλείου.

Να είστε όλοι καλά, να διαβάζετε και να στηρίζετε τα μικρά βιβλιοπωλεία.»