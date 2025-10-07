Η πρεσβεία του Ισραήλ παρά την Αγία Έδρα άσκησε κριτική στις χθεσινές δηλώσεις του πρωθυπουργού του Βατικανού, καρδινάλιου Πιέτρο Παρολίν, με τις οποίες αναφέρθηκε στην κατάσταση στη Γάζα.

«Η πρόσφατη συνέντευξη του καρδινάλιου Παρολίν, έστω και αν είχε σίγουρα καλές προθέσεις, κινδυνεύει να ναρκοθετήσει τις προσπάθειες που στοχεύουν στον τερματισμό του πολέμου στην Γάζα και στην καταπολέμηση του αυξανόμενου αντισημιτισμού», υπογράμμισε η πρεσβεία του Ισραήλ.

Χθες ο Ιταλός καρδινάλιος και στενός συνεργάτης του ποντίφικα ζήτησε την απελευθέρωση των ομήρων και να τεθεί τέλος στη δίνη της βίας. Χαρακτήρισε, επίσης, «καρκίνο που πρέπει να ξεριζωθεί» το φαινόμενο του αντισημιτισμού.

Ο πρωθυπουργός του Βατικανού, παράλληλα, αναφερόμενος στην κατάσταση στην Γάζα, πρόσθεσε:

«δεν αρκεί η διεθνής κοινότητα να λέει πως όσα συμβαίνουν είναι απαράδεκτα και στη συνέχεια να επιτρέπεται να ξανασυμβαίνουν». Πρέπει να τεθούν μια σειρά από ερωτήματα. Για παράδειγμα, το πόσο νόμιμο είναι να συνεχίζει να επιτρέπει κανείς να παρέχονται όπλα τα οποία και χρησιμοποιούνται κατά του άμαχου πληθυσμού».

Ερωτηθείς σχετικά σήμερα το απόγευμα, ο πάπας Λέων ο ΙΔ’ πριν επιστρέψει στο Βατικανό τόνισε ότι «προτιμά να μην κάνει κάποιο σχόλιο» και ότι οι δηλώσεις του καρδινάλιου Παρολίν «εκφράζουν με σαφήνεια τη θέση της Αγίας Έδρας».

«Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε ένα μήνυμα ειρήνης και ελπίδας», πρόσθεσε ο Αμερικανός ποντίφικας αναφερόμενος στο ταξίδι που θα πραγματοποιήσει στην Κωνσταντινούπολη, στη Νίκαια και στον Λίβανο στα τέλη Νοεμβρίου, ενώ εξέφρασε ανησυχία για την αύξηση του αντισημιτισμού.