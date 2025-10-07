Ο Γίρι Παβλένκα έγινε αναγκαστική αλλαγή στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε έδειξε ότι έχει μυικό τραυματισμό στον προσαγωγό.

Ο Τσέχος τερματοφύλακας είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες των «ασπρόμαυρων» σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν, οπότε το γεγονός ότι αποχώρησε λόγω ενοχλήσεων στην αναμέτρηση με τους «ερυθρόλευκους» σήμανε συναγερμό.

Όπως, λοιπόν, έδειξε η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε, ο Παβλένκα έχει μυικό τραυματισμό στον προσαγωγό και το διάστημα της απουσίας του θα καθοριστεί, όπως αναφέρει η ενημέρωση του ΠΑΟΚ για το θέμα, από την αντίδραση του οργανισμού του.