Η Boeing έχει ξεκινήσει την παραγωγή του πρώτου stealth μαχητικού έκτης γενιάς F-47 για την Αμερικανική Αεροπορία. Στόχος είναι το αεροσκάφος να πραγματοποιήσει την πρώτη του πτήση κάποια στιγμή το 2028.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Στρατηγός Ντέιβιντ Άλβιν, έδωσε σύντομη ενημέρωση για τον F-47 κατά την κύρια ομιλία του στην Συνδιάσκεψη Αεροπορίας, Διαστήματος και Κυβερνοχώρου 2025 της Air & Space Forces Association.

Τον Μάρτιο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Boeing επιλέχθηκε για την παραγωγή του επανδρωμένου μαχητικού στο πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας Next Generation Air Dominance (NGAD) της Αεροπορίας. Η NGAD περιλαμβάνει επίσης ανάπτυξη νέων drones, προηγμένων κινητήρων αεροσκαφών, όπλων, ηλεκτρονικών συστημάτων πολέμου, αισθητήρων, δικτυακών οικοσυστημάτων, δυνατοτήτων διαχείρισης μάχης και άλλα.

Το νέο μαχητικό F-47 θα διασφαλίσει την «κυριαρχία» των ΗΠΑ

«Μετά από χρόνια δουλειάς, εκατοντάδες ώρες δοκιμών, ο πρόεδρος ανακοίνωσε το F-47», είπε ο Άλβιν. «Είναι η πλατφόρμα που, μαζί με όλα τα υπόλοιπα συστήματα της NGAD, θα διασφαλίσει την κυριαρχία στο μέλλον».

Meet the @USAirForce's sixth-generation fighter, the F-47, bringing next-gen technologies to ensure air dominance for decades to come.#AFANational pic.twitter.com/eUEfW2JzD8 — Boeing Defense (@BoeingDefense) September 22, 2025

«Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Η ομάδα δεσμεύεται να πετάξει το πρώτο αεροσκάφος το 2028», συνέχισε. «Μόνο στους λίγους μήνες από την ανακοίνωση, η Boeing έχει ήδη ξεκινήσει την κατασκευή του πρώτου μοντέλου. Είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε γρήγορα».

Για το 2028 προγραμματίζεται η πρώτη πτήση του, τι δυνατότητες θα έχει

Η Αεροπορία είχε προηγουμένως αναφέρει ότι το F-47 αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη πτήση πριν από το τέλος της τρέχουσας θητείας του Τραμπ, που λήγει στις 20 Ιανουαρίου 2029.

Οι λεπτομέρειες για το πρόγραμμα F-47 και τον σχεδιασμό του αεροσκάφους παραμένουν απόρρητες. Μέχρι στιγμής υπάρχουν μόνο δύο επίσημα renders του αεροσκάφους, τα οποία, σύμφωνα με αξιωματούχους της Αεροπορίας, δεν αντανακλούν πλήρως την πραγματική εμφάνιση για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας, ενώ ορισμένα στοιχεία της εικόνας που έχει κυκλοφορήσει μπορεί να είναι σκόπιμα παραπλανητικά, σύμφωνα με αναλυτές.

Το F-47 αναμένεται να έχει ακτίνα δράσης πάνω από 1.000 ναυτικά μίλια και ταχύτητες πάνω από Mach 2. Αυτό σημαίνει περίπου 25% μεγαλύτερη εμβέλεια λειτουργίας σε σχέση με τα υπάρχοντα μαχητικά των ΗΠΑ. Η δυνατότητα supercruise (υπερηχητική πτήση χωρίς afterburner) και η αποδοτικότητά της παραμένουν άγνωστες.

Το μαχητικό αναμένεται να διαθέτει stealth παντός φάσματος, συμπεριλαμβανομένης μειωμένης υπέρυθρης υπογραφής και χαμηλού ραντάρ.

Τουλάχιστον 185 F-47 αναμένεται να αποκτήσει η αμερικανική Αεροπορία

Η Αεροπορία σχεδιάζει να αποκτήσει τουλάχιστον 185 F-47, ως διάδοχο του F-22 Raptor. Το κόστος ανά μονάδα εκτιμάται γύρω στα 300 εκατ. δολάρια, δηλαδή περίπου τριπλάσιο από ένα F-35, αν και δεν είναι οριστικό.

Ο Άλβιν τόνισε ότι το F-47 αποτελεί μέρος ευρύτερων προσπαθειών εκσυγχρονισμού για να διατηρήσει η Αεροπορία το πλεονέκτημά της έναντι κάθε αντίπαλου.

«Ο αντίπαλος δεν σταματάει. Δεν λέει ‘ας ηρεμήσουν οι ΗΠΑ, ας ηρεμήσουμε κι εμείς’. Πρέπει να κατανοούμε τα συστήματα συνολικά, όχι μόνο τα αεροσκάφη», είπε.