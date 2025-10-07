Σημαντικές αλλαγές έρχονται στα ταξίδια στην Ευρώπη για πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς καταργούνται οι σφραγίδες στα διαβατήρια και ουσιαστικά αλλάζει ο τρόπος που γινόταν ο έλεγχος.

Συγκεκριμένα, η ΕΕ εφαρμόζει το βιομετρικό σύστημα εισόδου/εξόδου (EES), ένα αυτοματοποιημένο σύστημα για την καταχώριση υπηκόων τρίτων χωρών που ταξιδεύουν για βραχεία παραμονή κάθε φορά που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα οποιασδήποτε από τις ακόλουθες ευρωπαϊκές χώρες:

Αυστρία

Βέλγιο

Βουλγαρία

Γαλλία

Γερμανία

Δανία

Ελβετία

Ελλάδα

Εσθονία

Ισλανδία

Ισπανία

Ιταλία

Κάτω Χώρες

Κροατία

Λετονία

Λιθουανία

Λιχτενστάιν

Λουξεμβούργο

Μάλτα

Νορβηγία

Ουγγαρία

Πολωνία

Πορτογαλία

Ρουμανία

Σλοβακία

Σλοβενία

Σουηδία

Τσεχία

Φινλανδία

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, το σύστημα θα αρχίσει να εφαρμόζεται από αυτό το Σαββατοκύριακο και οι αλλαγές θα γίνουν σταδιακά, με το EES να αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό έως τις 10 Απριλίου 2026.

«Το EES θα αντικαταστήσει σταδιακά τις σφραγίδες στα διαβατήρια με ένα ψηφιακό σύστημα που καταγράφει την είσοδο και την έξοδο των ταξιδιωτών, επιταχύνοντας τους συνοριακούς ελέγχους και βοηθώντας το προσωπικό να εργάζεται πιο αποτελεσματικά», αναφέρει η επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ.

Αυτό έχει επίσης ως στόχο την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και την παροχή μεγαλύτερης πρόσβασης στις αρχές επιβολής των συνόρων στις πληροφορίες των ταξιδιωτών, κάτι που, σύμφωνα με τις χώρες, θα μειώσει τους κινδύνους για την ασφάλεια.

Τι πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες;

Μόλις φτάσουν οι ταξιδιώτες, θα πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήσεις της Σένγκεν, οι οποίες θα δημιουργήσουν ένα αρχείο με τα στοιχεία τους. Το αρχείο αυτό διατηρείται για τρία χρόνια, οπότε μόνο τα δακτυλικά αποτυπώματα ή οι φωτογραφίες θα χρησιμοποιούνται για την επανείσοδο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ο ιστότοπος Smartraveller της αυστραλιανής κυβέρνησης προειδοποιεί ότι η εφαρμογή του συστήματος ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις στην αρχή: «Η διαδικασία εγγραφής θα διαρκέσει μόνο λίγα λεπτά, αλλά όταν το σύστημα τεθεί σε λειτουργία, ενδέχεται να παρατηρηθούν μεγαλύτερες ουρές στα σύνορα».