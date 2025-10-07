Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την Τρίτη αισιοδοξία για πρόοδο προς συμφωνία για τη Γάζα και είπε ότι μια ομάδα των ΗΠΑ μόλις αναχώρησε για να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε: «Νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα να έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή». Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε πως αν πράγματι υπάρξει συμφωνία, «θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε πως θα τηρηθεί από όλους».

«Η ομάδα μας είναι εκεί τώρα. Κυριολεκτικά κάθε χώρα στον κόσμο έχει στηρίξει το σχέδιο. Υπάρχει πραγματική ευκαιρία να κάνουμε κάτι», είπε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ στον Λευκό Οίκο.

Οι βασικές απαιτήσεις της Χαμάς από τις συνομιλίες

Η Χαμάς αναφέρει ότι η αντιπροσωπεία της στην Αίγυπτο προσπαθεί «να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια για την επίτευξη συμφωνίας», καθώς συνεχίζονται οι έμμεσες διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ.

Ένας εκπρόσωπος της Χαμάς απαριθμεί τους βασικούς στόχους της από τις συνομιλίες ως εξής:

«Μόνιμη και συνολική εκεχειρία»

«Πλήρης αποχώρηση» του ισραηλινού στρατού από «όλες τις περιοχές της Λωρίδας της Γάζας»

Απεριόριστη είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας

Εξασφάλιση ότι οι εκτοπισμένοι θα μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους

Άμεση έναρξη «συνολικής διαδικασίας ανοικοδόμησης» υπό την εποπτεία ενός «παλαιστινιακού εθνικού σώματος τεχνοκρατών»

Σύναψη μιας «δίκαιης συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων»

Ο Τραμπ θα συναντήσει Αμερικανό όμηρο που απελευθερώθηκε από τη Γάζα

Την ίδια ώρα, έγινε γνωστό πως ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντήσει σήμερα έναν Αμερικανό όμηρο που απελευθερώθηκε από τη Γάζα.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να μιλήσει με τον Ένταν Αλεξάντερ, ο οποίος είχε απαχθεί από το Χαμάς πριν από δύο χρόνια.

Ο Τραμπ είχε συναντήσει τον Αλεξάντερ και τον Ιούλιο.

Ο Αλεξάντερ ήταν ο τελευταίος ζωντανός Αμερικανός όμηρος στη Γάζα όταν απελευθερώθηκε τον Μάιο.