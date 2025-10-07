Ανησυχητικές διαστάσεις φαίνεται να λαμβάνουν οι καταγγελίες που μετά την επίσκεψη τους σε πλαστικούς χειρουργούς για να βελτιώσουν την εξωτερικής τους εμφάνιση, κατέληξαν με σοβαρές επιπλοκές που ταλαιπώρησαν την υγεία τους.

Δύο γυναίκες, 55 και 52 ετών, μίλησαν στο Live News, καταθέτοντας τις δικές τους μαρτυρίες.

«Το ένθεμα γύρισε ανάποδα – Πέρασα μήνες με αφόρητους πόνους»

Η 55χρονη αναζήτησε μια ήπια αισθητική βελτίωση, επιλέγοντας ανόρθωση στήθους με μικρή προσθήκη ενθεμάτων. Όπως περιγράφει, όμως, η πραγματικότητα τη διέψευσε με τον πιο οδυνηρό τρόπο.

«Μόλις βγήκα από το χειρουργείο, διαγνώστηκα με θρόμβωση στον αριστερό μαστό και χρειάστηκε να μπω ξανά στο χειρουργείο. Συνολικά, έμεινα πάνω από πέντε ώρες στο τραπέζι και πονούσα αφόρητα», περιγράφει.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι επί μήνες ζητούσε από τον γιατρό να αφαιρέσει τα ενθέματα, καθώς η κατάσταση επιδεινωνόταν. Όπως λέει, εκείνος την καθησύχαζε λέγοντάς της να περιμένει, ενώ οι επισκέψεις της στο ιατρείο του έγιναν επανειλημμένες.

«Έφτασα να κάνω επτά ταξίδια για να με ξαναδεί. Το στήθος μου έκαιγε, ο πόνος ήταν ανυπόφορος. Το καλοκαίρι δεν μπορούσα ούτε μαγιό να φορέσω. Το αριστερό ένθεμα είχε κυριολεκτικά γυρίσει ανάποδα. Η θηλή μου είχε διπλασιαστεί σε μέγεθος και το δέρμα είχε ξεχειλώσει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Προσοχή σκληρές εικόνες

«Με κατέστρεψε»

Παρόμοια εμπειρία είχε και μια 52χρονη μητέρα δύο παιδιών, η οποία αποφάσισε να υποβληθεί σε ανόρθωση στήθους. Αντί όμως για το επιθυμητό αποτέλεσμα, η ίδια περιγράφει πως το χειρουργείο απέτυχε πλήρως, αφήνοντάς της μόνιμες ουλές και παραμόρφωση.

«Το στήθος μου έγινε χειρότερο απ’ ό,τι πριν. Ήθελα απλώς μια ανόρθωση – δεν είχα μεγάλο πρόβλημα. Όμως τα ράμματα ήταν τόσο πρόχειρα, που έμοιαζαν με δουλειά… χασάπη», λέει χαρακτηριστικά.

Κατά τα λεγόμενά της, ο γιατρός φέρεται να χρησιμοποίησε ενθέματα εντελώς ακατάλληλου μεγέθους:

«Μου έβαλε πολύ μικρό ένθεμα σε μεγάλο στήθος. Αντί να το ανορθώσει, το τράβηξε προς τα κάτω. Θα έπρεπε να έχει γίνει μειωτική ή να τοποθετηθεί μεγαλύτερο ένθεμα».

Απελπισμένη, προχώρησε σε δεύτερο χειρουργείο – με δικά της έξοδα – ελπίζοντας σε διόρθωση. Το αποτέλεσμα, όμως, ήταν ακόμα χειρότερο.

«Έδωσα άλλα 1.000 ευρώ και το μόνο που κατάφερε ήταν να με καταστρέψει ολοκληρωτικά», υποστηρίζει.

Αλυσίδα παραπόνων και σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία

Οι περιπτώσεις αυτές έρχονται να προστεθούν σε μια αυξανόμενη λίστα γυναικών που ισχυρίζονται ότι υπέστησαν σωματική και ψυχολογική ταλαιπωρία μετά από επεμβάσεις του ίδιου γιατρού. Σε πολλές περιπτώσεις, οι επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους είναι έντονες, ενώ αρκετές από τις παρεμβάσεις που έγιναν χαρακτηρίζονται από τις ίδιες ως αντιαισθητικές ή επικίνδυνες για την υγεία.