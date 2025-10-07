Μπορεί να έκανε τα εύκολα δύσκολα στο τέλος, παρ’ όλα αυτά ο Προμηθέας μπήκε με νίκη στο φετινό Basketball Champions League, επικρατώντας της Χάιντελμπεργκ με 89-83.

Το πρώτο δεκάλεπτο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αποδείχθηκε αρκετό για τον Προμηθέα, προκειμένου να εξασφαλίσει ένα «μαξιλαράκι» ασφαλείας 19 πόντων (32-13 στο 10΄) και να εκτοξεύσει τη διαφορά στο +23 (36-13 στο 12΄), εξασφαλίζοντας από νωρίς ένα ήσυχο βράδυ.

Άλλωστε με απόλυτη κυριαρχία στα ριμπάουντ (46 έναντι 23) και εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας μέχρι το 30΄ δεν είχε λόγο να… ανησυχήσει απέναντι στη γερμανική ομάδα.

Εξαίρεση, βέβαια, αποτελεί η τέταρτη περίοδος, όταν οι Αχαιοί κατέβασαν ταχύτητα και έδωσαν… δικαιώματα στην ομάδα της Χαϊδελβέργης, η οποία όμως δεν είχε τον χρόνο με το μέρος της…

Κορυφαίος του Προμηθέα ο Ρομπ Γκρέι με 20 πόντους, ενώ από τους Γερμανούς ξεχώρισε ο Ντι Τζέι Χορν με 22.

Τα δεκάλεπτα: 32-13, 50-37, 74-56, 89-83