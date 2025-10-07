Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη συμμετείχε στο 16ο Pharma & Health Conference, σε συζήτηση Πάνελ με θέμα «Εμβληματικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας».

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής της βρέθηκε η εθνική στρατηγική πρόληψης και τα επόμενα βήματα για μια Δημόσια Υγεία με επίκεντρο τον πολίτη.

Η αναπληρώτρια υπουργός παρουσίασε την πρόοδο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», τονίζοντας ότι «η χώρα κατάφερε μέσα σε δύο χρόνια να γεφυρώσει ένα χάσμα 40 ετών στο πεδίο της πρόληψης». Όπως ανέφερε, περισσότεροι από τέσσερα εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη πραγματοποιήσει τις δωρεάν εξετάσεις. «Οι επαγγελματίες υγείας έχουν αγκαλιάσει το πρόγραμμα, ενημερώνουν και ενθαρρύνουν τους πολίτες να συμμετάσχουν. Δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένη την πρόληψη, αλλά να τη διαφυλάξουμε και να τη βελτιώνουμε συνεχώς», σημείωσε.

Αναφερθείσα στη διεθνή αναγνώριση των προσπαθειών της χώρας τόνισε ότι «η Ελλάδα βραβεύτηκε για πρώτη φορά από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την πρόοδο στην πρόληψη των χρόνιων νοσημάτων και της παιδικής παχυσαρκίας. Το βραβείο αυτό ανήκει στους επαγγελματίες υγείας, στους επιστήμονες και στην ακαδημαϊκή κοινότητα», ενώ υπογράμμισε ότι στο Υπουργείο Υγείας έχει συγκροτηθεί μια ομάδα με ανθρώπους που γνωρίζουν βαθιά τα θέματα της Υγείας, με εμπειρία και κοινό στόχο τη μεταρρύθμιση του συστήματος.

Παράλληλα, ανακοίνωσε δύο νέες πρωτοβουλίες: το πρόγραμμα για την παχυσαρκία ενηλίκων, μέσω του οποίου πολίτες με υψηλό δείκτη μάζας σώματος θα έχουν πρόσβαση σε δωρεάν φαρμακευτική αγωγή σε συνδυασμό με διατροφική υποστήριξη. «Αν κάποιος εγκαταλείψει τη διατροφική υποστήριξη, σταματά και η χορήγηση του φαρμάκου», τόνισε χαρακτηριστικά η κ. Αγαπηδάκη, καθώς αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα πρόληψης νεφρικής δυσλειτουργίας, που προβλέπει δωρεάν εξειδικευμένες εξετάσεις προκειμένου να εντοπιστεί έγκαιρα μια ενδεχόμενη πρώιμη βλάβη στα νεφρά.

«Τα προγράμματα αυτά δεν σταματούν με τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Αντιθέτως, συνεχίζονται με βιώσιμη προοπτική και μετρήσιμα αποτελέσματα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η αποτίμηση κόστους–αποτελεσματικότητας των δράσεων του προγράμματος, ενώ έχουν επιτευχθεί σημαντικές εξοικονομήσεις για τον ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία.

Η κ. Αγαπηδάκη έδωσε, επίσης, ιδιαίτερη έμφαση στις Κινητές Ομάδες Υγείας, που έχουν ήδη επισκεφθεί περισσότερα από 500 σημεία σε όλη τη χώρα, εξετάζοντας χιλιάδες πολίτες. «Φέρνουμε τον γιατρό, τον νοσηλευτή και τον κοινωνικό λειτουργό στην πόρτα του πολίτη. Στόχος μας είναι η καθολική κάλυψη της χώρας — κανείς να μη μένει χωρίς φροντίδα», τόνισε η Αναπληρώτρια Υπουργός.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για τη συνεργασία, λέγοντας: «Ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει αποδείξει ότι εργάζεται σκληρά, με κοινωνική ευαισθησία. Δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσει ανάγκη ενός ανθρώπου και να μη κινηθεί γη και ουρανός για να καλυφθεί». Όπως τόνισε, «οι εμβληματικές μεταρρυθμίσεις στην υγεία δεν είναι θεωρητικές, αλλά έχουν απτό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών».