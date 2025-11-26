«Με αφορμή τα δημοσιεύματα και τις αναφορές που εμπλέκουν το όνομά του σε υπόθεση που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την κατανομή του Εθνικού Αποθέματος, ο κ. Αντωνόπουλος, πρώην γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου, κατέθεσε στην επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαθιστώντας την αλήθεια και δίνοντας πλήρη εικόνα των πραγματικών γεγονότων», αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ και σημειώνουν ότι «ο ίδιος επισήμανε ότι υπήρξε γραμματέας στη Νομαρχιακή του ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου από το 2022, χωρίς να έχει έκτοτε κάποια οργανωτική ή άλλη ενεργή κομματική θέση».

Σύμφωνα με τις πηγές του ΠΑΣΟΚ, «ο κ. Αντωνόπουλος κατέθεσε ενώπιον της Επιτροπής ότι δεν κλήθηκε, δεν ελέγχθηκε και δεν διώκεται από καμία Αρχή, ενώ ουδέποτε είχε οποιαδήποτε όχληση ή επικοινωνία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή άλλη αρμόδια υπηρεσία». «Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι δεν γνωρίζει και δεν έχει καμία σχέση με πρόσωπα που έχουν κατονομαστεί ως πρωταγωνιστές στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. ”Δεν ξέρω κανένα Φραπέ, κανένα Χασάπη. Μιλάω μόνο για τον εαυτό μου και δεν έχω καμία σχέση με το περιβάλλον του ΟΠΕΚΕΠΕ”», είπε ο μάρτυρας, όπως αναφέρουν οι πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συνεχίζουν:

«Σε ό,τι αφορά την αίτησή του για το Εθνικό Απόθεμα, διευκρίνισε ότι η επιλογή του ΚΥΔ πραγματοποιήθηκε λόγω του συνεταιριστικού του χαρακτήρα, δεν γνωρίζει και ουδέποτε έχει συναντηθεί με τον ιδιοκτήτη του ΚΥΔ Γ. Ξυλούρη. Όπως δε προέκυψε, το ΚΥΔ του γνωστού φραπέ έχοντας πρόσβαση στους κωδικούς του Taxisnet αλλά και όσων υποβάλλουν αιτήσεις, προέβη σε ενέργειες ερήμην του, υποβάλλοντας αίτηση για το έτος 2021, αλλά και αίτηση μεταβίβασης των δικαιωμάτων του όλως τυχαίως στον γιο του Β. Ξυλούρη και πάλι ερήμην του μάρτυρα».

Οι πηγές του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι ο μάρτυρας «κατέθεσε ότι επέστρεψε τα χρήματα που έλαβε (15.500 ευρώ για το έτος 2020) για λόγους προσωπικής αξιοπρέπειας και ευθιξίας και προκειμένου να ακυρωθεί η επιχειρούμενη από την κυβέρνηση απόπειρα συμψηφισμού» και ότι «επανέλαβε ότι δεν υπέβαλε νέα αίτηση έκτοτε, δεν ζήτησε μεταβίβαση δικαιωμάτων και δεν έλαβε ποτέ ξανά χρήματα από εκείνο το έτος και μετά» και καταλήγουν:

«Η Νέα Δημοκρατία επεδίωξε με παιδαριώδη τρόπο μια ακόμη προσπάθεια συμψηφισμού για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Φτάνοντας στο σημείο να παρουσιάζει φωτογραφίες από το γάμο του μάρτυρα ως τεκμήριο παρουσίας του σε γάμο άλλου προσώπου! Τελικά οι αληθινοί πρωταγωνιστές στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολιτευτές και κομματάρχες της ΝΔ. Ο ”θησαυρός” αποδεικνύεται τελικά… άνθρακας. Κάθε προσπάθεια που κάνει η ΝΔ για να πείσει την ελληνική κοινωνία ότι ”όλοι είναι ίδιοι” και το σκάνδαλο είναι αποτέλεσμα ”διαχρονικών ευθυνών” πέφτει στο κενό καθημερινά».