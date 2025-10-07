Η Σεβίλλη έχει ξεκινήσει καλύτερα από ό,τι αναμενόταν τη φετινή La Liga και μετά τη νίκη με 4-1 επί της Μπαρτσελόνα ο Ματίας Αλμέιδα γνωρίζει την αποθέωση από τη Marca.

Ο Αργεντίνος προπονητής, ο οποίος αποχώρησε από την ΑΕΚ μετά το τέλος της περσινής σεζόν, συνεχίζει την καριέρα του στην Ισπανία και τα αποτελέσματα της ομάδας του δείχνουν ότι κάνει εξαιρετική δουλειά.

Η Σεβίλλη, η οποία πριν λίγες μέρες συνέτριψε με 4-1 τη Μπαρτσελόνα, είναι στην 6η θέση της βαθμολογίας μετά τις πρώτες οκτώ αγωνιστικές και η Marca αποθέωσε τον προπονητή της. «Ο Αλμέιδα ανασταίνει τη Σεβίλλη», είναι ο τίτλος στο σχετικό θέμα, με το ισπανικό Μέσο να αναφέρει και τα εξής.

«Σε ό,τι αφορά στον ψυχολογικό παράγοντα, ο Αλμέιδα έχει καθαρίσει το μυαλό μιας Σεβίλλης που ένιωθε να κατακλύζεται από την πίεση του περιβάλλοντος και την ανάγκη για επιτυχία. Κάθε του ομιλία είναι ένα μάθημα ζωής, κέρδισε γρήγορα τόσο τους ανθρώπους εντός της ομάδας όσο και τους εξωτερικούς παρατηρητές.

Εκτός από την αποκατάσταση της αυτοεκτίμησης των παικτών του, έχει επαναφέρει και τον ενθουσιασμό των φιλάθλων της Σεβίλλης, οι οποίοι πλέον αντιμετωπίζουν κάθε επόμενο αγώνα με χαρά. Η προσέγγισή του δεν κάνει καμία έκπτωση στη δέσμευση, την ένταση ή το μαχητικό πνεύμα, αρετές που ταιριάζουν απόλυτα με το συναίσθημα των φιλάθλων του, οι οποίοι ήδη αναφέρονται στον «Πελάδο» ως τον ηγέτη τους.

Μπόρεσε να μεταδώσει χαρά στους οπαδούς της Σεβίλλης, άλλαξε τις ζωές τους μέσα σε τρεις μήνες».